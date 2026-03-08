Több száz gyermek vár befogadásra – Nevelőszülői képzést indít a Máltai Szeretetszolgálat

Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelőszülői képzést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A májusban induló tanfolyamra március 27-ig jelentkezhetnek mindazok, akik elmúltak 24 évesek, büntetlen előéletűek, és szeretnének biztonságos, kiegyensúlyozott fejlődést támogató otthont nyújtani rászoruló gyerekeknek.

Bővül a Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózat is: idén tavasszal két újabb tanfolyam indul, hogy több nevelőszülő legyen, aki befogadhatja a rászoruló csecsemőket, gyermekeket.

Magyarországon több száz gyermek várja, hogy nevelőszülőkhöz kerülhessen – kórházban lévő csecsemők és családban élő gyerekek, akik olyan körülmények között élnek, ahonnan – saját egészséges fejlődésük érdekében – időlegesen vagy véglegesen kiemelte őket a hatóság. 

Számukra a legnagyobb biztonságot, esélyt és szeretetet a nevelőszülői család tudja nyújtani. A nevelőszülők biztonságos hátteret adnak a gyermek fejlődéséhez, kapcsolatot tartanak a vér szerinti szülőkkel, és elősegítik, hogy a gyermek idővel visszatérhessen a családjába, vagy örökbefogadó szülőkhöz kerülhessen.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat most Nyíregyháza és Budapest környékéről várja a nevelőszülői hivatást választók jelentkezését.

Az érintettekről környezettanulmány készül, pszichológiai vizsgálaton esnek át, majd az alkalmasnak talált személyek májusban kezdhetik meg a Máltai Szeretetszolgálat képzését, melynek során a jogszabályban meghatározott tananyagot kiegészítve több, a gyermek-nevelőszülő kapcsolatban felmerülő kihívást dolgoznak fel kiscsoportos beszélgetésekkel, gyakorlatokkal. A képzés kiemelt témája a bizalmi viszony kialakítása a nevelt gyermek és a nevelőszülők, valamint a nevelőszülők és a hálózat munkatársai között. Ez hosszú távon segíti a gyerekek egészséges fejlődését, a felmerülő nehézségek megoldását.

A képzés ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a „kifogástalan életvitel” vizsgálaton is, amelyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez. Az új máltai nevelőszülők az engedélyezés után, legkorábban az év végén fogadhatnak be gyermekeket. 

A jelentkezés feltételei a maltai.hu/neveloszuloleszek oldalon megtalálhatók.

A Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózata 27 éve működik, jelenleg 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is.

A Máltai Szeretetszolgálat szemléletmódja szerint nevelőszülőként szeretetet, biztonságot és nyugalmat kell adni a gyermekeknek, ami minden gyermeknek jár, függetlenül attól, hogy hová született, és hogyan indult az élete.

A Máltai Szeretetszolgálat folyamatos továbbképzéseket és tréningeket is tart a nevelőszülők számára, akiknek munkáját pszichológus, tanácsadó és gyermekvédelmi asszisztens is segíti. A karitatív szervezet szükség szerint tárgyi adományokkal, egészségügyi szűrővizsgálatokkal, táborokkal és programokkal járul hozzá a nevelt gyerekek egészséges testi-lelki fejlődéséhez.

Jelentkezni IDE kattintva lehet.

További információ a jelentkezési feltételekkel kapcsolatban ITT érhető el.

Forrás és fotó: MMSZ

Magyar Kurír

