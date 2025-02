Több száz rabbi tiltakozott a gázai „etnikai tisztogatás” terve ellen

A New York Times – az ország egyik legrégebbi, neves napilapja – hasábjain közzétett üzenet egyértelmű: „A zsidó emberek nemet mondanak az etnikai tisztogatásra!” A kezdeményezést több száz, az Egyesült Államokban élő rabbi és más zsidó származású közéleti személyiség írta alá. A Gázai övezetben másfél éve zajló pusztítás után Donald Trump amerikai elnök azt vetette fel, hogy „vegyék át” Gázát, kétmillió lakosát pedig telepítsék ki.

Nemet mondanak az etnikai tisztogatásra

Február 13-án 350 rabbi és zsidó származású közéleti személyiség aláírásával jelent meg az egész oldalas hirdetés a New York Timesban, amelyben elítélik Trump javaslatát. A hirdetés teljes szövege így szól: „Trump a gázai palesztinok eltávolítására szólított fel. A zsidó emberek nemet mondanak az etnikai tisztogatásra!”

Ezt az aláírók felsorolása követi, köztük Sharon Brous rabbi, Roly Matalon rabbi, Alissa Wise rabbi; zsidó művészek és aktivisták, köztük Tony Kushner író, Ilana Glazer komikus, író, rendező, aktivista, Naomi Klein kanadai író, újságíró, Joaquin Phoenix katolikus és zsidó gyökerekkel egyaránt rendelkező színész.

1948-at idézi Trump terve

Donald Trump tervét az Izrael és a Hamász közti háborút túlélő gázai palesztinok tömeges kiűzéséről többen az 1948-as nakbához – „katasztrófához” – hasonlították, amikor palesztinok tízezreit kényszerítették a cionista paramilitaristák otthonaik elhagyására.

Olyan vélemények is elhangzottak, amelyek szerint az etnikai tisztogatás, amennyiben egy bizonyos csoport elpusztítására irányul, elérheti a népirtás törvényi küszöbét, amint azt az 1948-as „Genocídiumegyezményben”, a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló ENSZ-egyezményben meghatározták. Ezenkívül a Nemzetközi Büntetőbíróság 1998-as római statútuma értelmében az etnikai alapú deportálás, a kényszerű áttelepítés, üldözés emberiség elleni bűntettnek minősül (7. cikkely), míg a genfi egyezmény tiltja a polgári lakosság erőszakos kitelepítését fegyveres konfliktusokban (49. cikkely, IV. Genfi egyezmény).

David Rosen rabbi: Ez a terv erkölcsileg elfogadhatatlan

David Rosen rabbi, az Amerikai Zsidó Bizottság (American Jewish Committee, AJC) vallásközi ügyekkel foglalkozó korábbi nemzetközi igazgatója szerint ez a terv „immorális és etikátlan”. Rosen rabbi, aki jelenleg az Abu-Dzabiban található Ábrahámi Család Háza (Abrahamic Family House) vallásközi különleges tanácsadója, hangsúlyozta a hirdetés jelentőségét, hozzátéve, hogy „fontos, hogy a világ minél jobban megértse: Trump elnök terve jelenlegi formájában, ahogyan érteni lehetett, nem elfogadható”.

Jean-Charles Putzolunak, a Vatican News munkatársának David Rosen kifejtette: az etnikai tisztogatás nem megoldás. „A lakosság akarata ellenére való áttelepítése ellentmond a Genfi egyezménynek, és ami még fontosabb: immorális. Etikátlan elköltöztetni az embereket lakóhelyükről” – mondta. Hangsúlyozta, hogy egy dolog, ha az emberek maguktól, önként akarnak elköltözni, „de itt kényszerű költözésről volt szó, ami erkölcsileg elfogadhatatlan; etikai és morális szempontból egyaránt.”

„Gyönyörű földterület lenne, nem költenénk rá sokat”

A Fox Newsnak adott interjújában Donald Trump amerikai elnök azt mondta, Gáza az ő tulajdona lenne, ahol a jövőbe mutató ingatlanfejlesztés zajlana. „Gondoljon úgy rá, mint egy jövőbe mutató ingatlanfejlesztésre – tette hozzá. – Gyönyörű földterület lenne. Nem költenénk rá sokat.” Mikor megkérdezték, hogy a palesztinoknak jogában állna-e visszatérni, Trump nemmel válaszolt.

„A zsidó tanítás világos: Trump nem Isten”

A The Guardian brit napilapnak nyilatkozva Yosef Berman rabbi (New Synagogue Project, Washington DC) úgy reagált Trump szavaira:

Úgy tűnik, Trump azt hiszi, ő Isten, akinek hatalma van kormányozni, birtokolni, uralkodni az országában és az egész világon.”

„A zsidó tanítás világos: Trump nem Isten, és nem foszthatja meg a palesztinokat eredendő méltóságuktól, illetve

nem lophatja el a földjüket egy ingatlanüzlet érdekében.

Morális szempontból visszataszító Trump vágya, hogy etnikai tisztogatással kiűzze a palesztinokat Gázából. A zsidó vezetők elutasítják Trump kísérleteit, hogy profitot csikarjon ki a kitelepítésből és emberek szenvedéséből; cselekedni kell, hogy megállítsuk ezt a förtelmes bűntényt.”

További vélemények

A J Street nevű Izrael-párti cionista érdekvédelmi csoport az elsők között ítélte el Trump tervét, teljességgel elfogadhatatlannak nevezve azt.

A konzervatív rabbikat képviselő Rabbik Közgyűlése szintén határozottan ellenezte a javaslatot, és a kényszeráttelepítést „a zsidó értékek és a nemzetközi emberi jogi törvények ellen valónak” nevezte. Hangsúlyozták az ilyen lépésekkel járó történelmi traumát, megjegyezve, hogy

a kényszeráttelepítés olyan pusztítást takar a zsidó történelemben, amelyet nem szabad hogy mi okozzunk másoknak”.

A New York Timesban megjelent hirdetést az In Our Name kampányhoz köthető adományozók finanszírozták, a zsidó emberbaráti szervezet emellett 10 millió dollárt akar gyűjteni olyan szervezeteknek, amelyek támogatják a palesztin erőfeszítéseket a biztonság, méltóság és önrendelkezés megteremtésére Palesztinában.

Forrás: Vatican News angol nyelvű oldala

Fotó: Vatican Media

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír