Több tízezer családot és időst segített a Katolikus Karitász az elmúlt hónapban

A segélyszervezet szociális intézményei, egyházmegyei karitászközpontjai, plébániai karitászcsoportjai, hátrányos helyzetű településeken végzett hosszú távú programjai és segélyprogramjai megváltozott módszerekkel, fokozott egészségügyi védelem mellett tovább működnek.

A Katolikus Karitász hálózatában 16 egyházmegyei karitászközpontban, 18 szociális intézményben, közel 800 településen folyik koronavírus-helyzettel kapcsolatos tevékenység. A feladatokat főként online és telefonos konzultáció, személyes ügyelet, egyéni esetkezelés, krízistámogatás és adományszállítás formájában látják el.

Megváltozott az önkéntes segítő tevékenység jellege is, sokkal kevesebb a személyes találkozás, és mivel kiemelten fontos az idősebb önkéntesek védelme, így most elsősorban a 18 és 60 év közötti segítőkre hárul a legtöbb feladat. Családokat és időseket keresnek fel, hogy őket támogassák olyan mindennapi teendőkben, mint a vásárlás, gyógyszerkiváltás és postai ügyintézés. Az idősebb önkéntesek feladata is átalakult, otthonukból telefonos kapcsolattartással segítik a lakásaikban maradó magányos időseket, napi lelki segítségnyújtást végeznek és sokan vállalkoztak védőmaszk varrására is.

A Katolikus Karitász különös figyelmet fordít a vírushelyzet miatt nehéz szociális helyzetbe került családok támogatására és az idősek egészségének védelmére, az időseket, fogyatékkel élőket ellátó szociális intézmények védekezési eszközökkel, fertőtlenítőszerekkel történő segítésére. A Zöldellő kertek program keretében négyezer családhoz juttattak el vetőmagokat, a hosszú távú önellátás segítése érdekében. A vészhelyzeti időszakban eddig körülbelül 25 ezer családot támogattak. Naponta több száz család számára osztanak meleg ételt, emellett digitális eszközökkel eddig már közel száz gyermek tanulását segítették. Az ország több pontján gyógyászati segédeszközöket és kórházi betegágyat adtak ki idősek és betegek otthoni ápolására.

A nagyböjti élelmiszergyűjtés és saját forrásból történő élelmiszer-beszerzés eredményeként összesen 75 tonna élelmiszert adott a segélyszervezet az elmúlt hetekben a nehéz helyzetbe került családoknak. 26 bentlakásos szociális és egészségügyi intézményt támogattak fertőtlenítőszerekkel, maszkokkal, gumikesztyűkkel és immunerősítőkkel. Összesen 2000 liter alkoholos kézfertőtlenítővel, 1150 liter felületfertőtlenítővel, 30800 szájmaszkkal, 31050 gumikesztyűvel és 2730 doboz immunerősítő készítménnyel támogattak rászoruló családokat, időseket és szociális intézményeket.

A megnövekedett segélykérelmek és krízishelyzetek miatt különösen fontos szerepe van az adományoknak, amelyekből főként élelmiszerrel és higiéniai felszerelésekkel támogatják a saját intézményeik és programjaik révén ellátott családokat és a jelenleg különösen veszélyeztetett helyzetben lévő időseket. A Katolikus Karitász vírushelyzeti munkáját a www.karitasz.hu oldalon online adományozással lehet segíteni, emellett a 1357-es adományvonalon a hat nagy karitatív szervezet tevékenységét lehet támogatni hívásonként 500 forinttal.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír