Tőletek függ, hogy mivé lesz a világ! –Brenner Jánosra emlékeztek Szentgotthárdon és Rábakethelyen

Este 6 órakor gyalogos zarándoklatok indultak: Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének vezetésével Máriaújfaluból, valamint Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a Magyar Katolikus Karitász elnökének vezetésével a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templomtól. A zarándokok Rábakethelyen találkoztak, ahol az ország más részeiből érkezett hívek is csatlakoztak hozzájuk.

A rábakethelyi Mindenszentek-templomban bemutatott szentmisén Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök mondott szentbeszédet:

„Tőletek függ, hogy, mivé lesz a világ. A családi hűség, szeretet, megértés az az út, amely a boldogsághoz vezet” – idézett Brenner János 1957. január 13-án elmondott szentbeszédéből. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak. Jézus kérésére akarjuk szeretni azokat is, akiket nehéz, és törekedjünk a másik ember megértésére. Fogadjuk meg Brenner János tanácsait – buzdította a zarándokokat Fekete Szabolcs Benedek.

A segédpüspök szentbeszéde ITT meghallgatható.

A zarándokok a szentmisét követően végigjárták azt az utat amelyet meggyilkolásának éjszakáján János atya is megtett.

A zsidai emlékkeresztnél Székely János megyéspüspök búcsúzott a hívektől: Vigyük haza Brenner János atya végtelen derűjét, tisztaságát, az Istennek odaadott életörömét. Vigyük magunkkal Brenner János atya nagy vágyát, hogy Isten akaratát mindig teljesítse. Vigyük magunkkal Brenner János atya sugárzó egyéniségét – mondta Székely János megyéspüspök, majd fohásszal és áldással zárta a zarándoklatot. Éjfélig a zsidai iskolakápolnában szentségimádáson vehettek részt a zarándokok.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír