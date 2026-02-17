Torinóban tartották meg éves találkozójukat az európai Justitia et Pax bizottságok főtitkárai

A találkozó 13-án, pénteken este imádsággal kezdődött, majd a köszöntő után Luigi Ciotti atya, a szervezett bűnözés elleni társadalmi tevékenységeket támogató Libera egyesület elnöke tartott beszédet. Ciotti atya tanúságtétele erőteljes reflexiót nyújtott az európai szervezett bűnözés társadalmi, gazdasági és erkölcsi következményeiről. Arra bátorított, hogy igyekezzünk megújítani közös elkötelezettségünket a polgári felelősségvállalás, az áldozatokkal való szolidaritás és az „integritás kultúrájának” előmozdítása iránt mind nemzeti, mind európai szinten.

14-én, szombaton Luigi Renna érsek, az Olasz Püspöki Konferencia Szociális Kérdések, Munka, Igazságosság, Béke és Teremtés Gondozása Bizottságának elnöke bemutatta a résztvevőknek A lefegyverzett és lefegyverző békére nevelés (Educating for a Disarmed and Disarming Peace) című dokumentumot.

Az előadás gyümölcsöző vitát váltott ki az oktatás alapvető szerepéről a béke, az igazságosság és az aktív polgári szerepvállalás kultúrájának előmozdításában, különösen a fiatalabb generációk körében.

Az eseményen jelen volt Rosanna Tabasso is, a SERMIG elnöke. A SERMIG (Servizio Missionario Giovani, azaz a Fiatalok Missziós Szolgálata) egy keresztény civil szervezet, amelyet 1964-ben alapított Ernesto Olivero és felesége Torinóban. Egy korábban fegyvergyárként működő létesítményben közösségi munkával létrehozták az Arsenale della Pacét, vagyis A béke arzenálját, amely ma Torino egyik legfontosabb karitatív szolgálatot teljesítő szociális és spirituális központja. Rosanna Tabasso beszámolt azokról az inspiráló kezdeményezésekről, amelyek célja „a háborús fegyvergyárak békés fegyvergyárakká”, valamint „a konfliktusok színtereinek és eszközeinek a szolidaritás, szolgálat és remény területeivé” alakítása.

A munkaértekezletek során a főtitkárok számos stratégiai kérdést tárgyaltak, többek között az új négyéves munkaterv kidolgozását, és megosztották egymással az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság, a béke és az integrált ökológia előmozdítását célzó jelenlegi prioritásaikat és jövőbeli kezdeményezéseiket.

A program keretében meglátogatták Bosco Szent János házát, szentmisén vettek részt a torinói székesegyházban, melyet Roberto Repole bíboros celebrált, majd megtekintették XIV. Leó pápa által nemrég szentté avatott Szent Pier Giorgio Frassati sírját.

A találkozó végén a Justitia et Pax Europa társelnökei, Antoine Hérouard érsek és Maria Hammershoy asszony megköszönték a fogadó olasz bizottság vendégszeretetét, és meghívták a küldötteket az európai hálózat közgyűlésére, amelyet szeptember 18. és 21. között Skóciában, Glasgow-ban tartanak majd.

A találkozót követően a szervezet február 18-án, hamvazószerdán indítja el 2026-os összehangolt akcióját, amelynek címe: Európa és a szervezett bűnözés – Közös fellépés a kihívással szemben.

Forrás és fotó: MKPK Caritas in Veritate Bizottság és Justitia et Pax Europa

Magyar Kurír