Toronykeresztet és toronygömböt áldottak meg a partiumi Nagypeleskén

Az ünnepi Szent Liturgia végén megáldották a restaurálás alatt lévő templom fő tornyát díszítő nagykeresztet és a toronygömböt, majd okiratot helyeztek el benne és helyére emelték. A Magyar Kormány által finanszírozott felújítás fontos mérföldköve, hogy elkészült a főhomlokzat, a torony, valamint a toronysisak.

Amikor egy vihar következtében megrongálódott a kereszt és le kellett szerelni a gömbbel együtt a toronyról, az szakemberek nem találtak benne semmit. A restaurátorok nagyon remélték, hogy előkerülnek olyan – a rendszerint fém kazettába vagy tokba zárt – értékes kortörténeti dokumentumok, régi tárgyak, a torony építésének vagy renoválásának idejéből, amelyekből még több történelmi információra tesznek szert.

Most azonban, amikor a helyreállított toronydísz a helyére került, nem mulasztottak el belehelyezni egy az építkezés során talált 1821-ből származó kovácsoltvas szeget; egy az építkezés során talált 1800-as évekből való pénzérmét; mostani pénzérméket; az egyházközség rövid történetét több nyelven; a tasnád-szántói Becsky család Nagypeleskén található sírboltjai történetét; a helyi Szent Anna Nőszövetség tagjainak névsorát; s nem utolsó sorban a jelen esemény emlékiratát.

Pakot Géza jezsuita szerzetes, az ünnep szónoka homíliájában kiemelte, hogy Mária mindig is a megújulás jelképe volt a kereszténység számára, hozzá bátran fordulhat pártfogásért, aki változást akar, sorsforduló előtt áll.

A Szent Liturgia végén a hívek Mária-énekeket énekelve kivonultak a templom előtti térre, ahol egy emelvényre helyezve már ott állt a feldíszítetett kereszt és a keresztalma. Az áldás után Pallai Béla parókus felolvasta az emlékirat szövegét, majd a jelenlévő egyházi és világi vendégek kézjegyükkel látták el azt.

A Kisboldogasszony-búcsún könyvbemutatóra is sor került; hiszen nemcsak fizikai, hanem lelki „építkezés” is folyik Nagypeleskén. Az Istenszülő-ikon 2012-es, restaurálást követő hazaérkezése óta minden májusi és októberi hónapban elmélkedéssel, máskor meditációval egybekötött Mária-ájtatosságokat végeznek, rendszerint Parakliszt. A COVID-19-világjárvány okozta egészségügyi intézkedések miatt huzamosabb ideig zárva voltak a templomok, és a hívek csak felvételről, illetve online követték a szertartásokat. Emiatt született meg a gondolat, hogy a naponta elhangzott homíliákat papírra vetik.

A kötet címe Világosság forrása, tengernek csillaga – annak a Rómában, a Via del Corsón, a Santa Maria in Via Lata templomban található ikonnak a felirata, amely a májusi hónap elmélkedéseinek vezérfonalát ihlette.

A szerző, Pallai Béla azokat az ikonokat igyekezett a prédikációsorozatban bemutatni, amelyek az Istenszülőt ábrázolják, de a gyermek Jézus nélkül. Ugyanakkor ezeket párhuzamba állította a peleskei ikonnal. A könyvet bemutató Pakot Géza atya kiemelte a kiadvány végén szereplő színes képgyűjteményt, amely segít abban, hogy jobban megismerje az olvasó ezeket a Mária-ábrázolásokat is.

Forrás: Nagypeleskei Görögkatolikus Egyházközség

Fotó: Pallai József, Princz Csaba és Barakonyi Gergő

Magyar Kurír