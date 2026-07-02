Történelem porcelánba zárva – Jubileumi Herendi-kiállítás nyílt Tihanyban

A megnyitón Mihályi Jeromos OSB tihanyi perjel hangsúlyozta: „A hagyomány a múltra mint forrásra tekint; az innováció pedig a szüntelen megújulás képessége.” Szavai szerint a herendi porcelánok több minta használati tárgyak, „meghívnak bennünket a valódi szépség felé.”

Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy a Tihanyi Bencés Apátság és a Herendi Porcelánmanufaktúra kapcsolatát „a kölcsönös tisztelet és barátság” jellemzi. Kiemelte, hogy a herendi porcelánba „bele van zárva az egyediség”. „Ünnepeljük a türelmet és a kitartást, ünnepeljük a porcelánt, amely évszázadok óta embereket, városokat és régiókat köt össze” – tette hozzá.

A kiállítás célja, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a Herendi Porcelánmanufaktúra két évszázados történetébe, valamint kulturális jelentőségébe. A műhely 19. századtól kezdve mindig sikeres választ adott a kihívásokra, mára pedig a világ vezető kézi manufaktúrájává vált. Herend több mint hatvan országban az elegancia, az egyediség és a kiváló minőség szimbóluma; egyben hungarikum is, a magyar kulturális értékek egyik fontos nemzetközi képviselője.

A kiállítás a Herendi Porcelánmanufaktúra legikonikusabb motívumait és műtárgyait mutatja be, köztük a magyar Szent Korona porcelánmásolatát, az életnagyságú Sisi-mellszobrot, a Viktória-minta monumentális alkotásait, valamint A királynő lepkéi fantázianevű díszvázát.

A megnyitón közreműködött Csőke Flóra csellóművész.

A kiállítás megnyitóját követően Simon Attila vezérigazgató exkluzív tárlatvezetést tartott a megjelentek számára.

Forrás és fotó: Tihanyi Bencés Apátság

Magyar Kurír