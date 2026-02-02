Történelmi alkalom Assisiben: Szent Ferenc földi maradványainak nyilvános bemutatása

Az ostensio eseménye meghívást hordoz: lehetőséget ad arra, hogy a zarándokok újra felfedezzék Ferenc életének evangéliumi radikalizmusát és a szeretetből odaadott élet értékét.

A jubileumi évben – amelyet világszerte (így hazánkban is) liturgikus, kulturális és művészeti események, konferenciák és találkozók kísérnek – február 22. és március 22. között az Assisit felkereső zarándokok meglátogathatják Szent Ferenc földi maradványait a neki szentelt bazilikában. Ferenc ereklyéit ez alkalommal állítják ki először nyilvánosan és huzamosabb ideig: ez az úgynevezett ostensio.

Az esemény kapcsán Marco Moroni OFMConv – aki 2020 óta az assisi Sacro Convento kusztosa – adott interjút az Avvenire című olasz katolikus lapnak. A beszélgetés során elmondta: kivételes alkalomról van szó, amely segít újra felfedezni Ferencet mint alter Christust (Krisztus mását), aki arra tanít, hogy a szeretet, a kiengesztelődés, a testvéri élet, valamint az Istennek és az embertársainknak való teljes önátadás útja a beteljesült életre vezető ösvény. Hangsúlyozta: a keresztény hit nem testetlen vallásosság, hanem olyan tapasztalat, amely magában foglalja a testi és az anyagi valóságot is. Testünkben és testünk által fedezzük fel, hogy Isten szeret bennünket, és ugyancsak testben éljük meg szeretetünket Isten, testvéreink és a teremtett világ iránt is.

Ferenc földi maradványai ennek a szeretetből fölemésztett és odaadott életnek csendes, ugyanakkor mégis beszédes tanúságai.

Marco Moroni számára az ostensio koordinálása nem pusztán „hivatali feladat”, hanem mélyen személyes tapasztalat. Ő jelen lehetett 2015-ben is, amikor a lezárt bazilikában, az assisi ferences közösségek jelenlétében sor került Szent Ferenc földi maradványainak legutóbbi kánoni vizsgálatára. Az esemény teljes egyszerűségben, az imádság és a tisztelet légkörében zajlott. Ez ihlette a ferences közösségeket arra, hogy élményüket megosszák a zarándokok szélesebb körével: ahogy őket magukat mélyen megérintette a Ferenc ereklyéivel való találkozás, úgy bíznak abban, hogy a most Assisibe érkezők hitének elmélyülését is szolgálja majd ez a rendkívüli alkalom.

Ferenc földi maradványai ma is magukon hordozzák a szenvedés, a betegségek és az idő múlása jeleit. Mindez arra emlékeztet, hogy mi magunk is

meghívást kaptunk és kapunk ma is a kicsinységre, amelyet Ferenc testi és lelki értelemben hordozott: mindenki szolgájává lett, és elkerült minden kiváltságot.

Az assisi ferences közösségek zarándokkalauzokkal és segédanyagokkal kísérik mindazokat, akik a következő hetekben ellátogatnak Szent Ferenc földi maradványaihoz.

Az ostensio mottóját János evangéliumából választották: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad; de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24) Amikor látjuk és tiszteljük Szent Ferenc testét, amely átment a halál végső megfosztottságán, arra kapunk meghívást, hogy befogadjuk és magunkévá tegyük üzenetét: az Istenért és a testvérekért szeretetből felemésztett és odaadott élet a teljes, hiteles és boldog élet útja – fogalmazott Marco Moroni testvér. – Ez az üzenet metsző ellentétben áll korunk társadalmának szemléletével, amely gyakran az önérdek és az önérvényesítés elsőbbségét hirdeti.

Nem véletlen, hogy az ostensióra éppen a nagyböjti időszakban kerül sor, amely évről évre arra buzdítja a hívő embert, hogy megtanuljon szeretetből meghalni önmagának, hogy elmerüljön „nővérünk, a testi halál” misztériumában, és így megnyíljon a feltámadás húsvéti, új életének titkára.

Mindazok, akik február 22. és március 22. között Assisibe látogatnak, egyénileg, kisebb közösségekben vagy helyben szervezett, testvérek által vezetett zarándokcsoportokhoz csatlakozva is felkereshetik Szent Ferenc ereklyéit.

Ferenc szülővárosa mindig is frekventált zarándokhely volt, ám a ferences jubileumok egyre több látogatót vonzottak Umbria szívében: becslések szerint 2025-ben hárommillió zarándok fordult meg a városban. A zarándokok fogadása és szolgálata a helyben élő ferences közösségek számára mély lelki tapasztalatot hordoz. Sokan hitből fakadó indíttatásokból érkeznek, másokat a művészeti értékek vagy a természet szépsége vonz, ám a szent helyek sokak szívét megnyitják: nincsenek kevesen azok, akik hosszú évek után itt engesztelődnek ki Istennel és itt járulnak újra a bűnbánat szentségéhez. Mások az élet értelmét keresik, a lényeget érintő kérdéseik iránti válaszokat kutatják, amelyeket nem találnak meg abban a fogyasztói és felszínes kapcsolódásoktól túlterhelt társadalomban, amelyben élnek.

A világ minden tájáról érkező zarándokok számára ingyenes, de kötelező regisztrációs rendszert működtetnek a szervezők, amelyen keresztül eddig több mint háromszázezer zarándok jelentkezett.

Szent Ferenc földi maradványainak nyilvános bemutatása prófétai jel: arra hív, hogy a jubileumi év ne csupán emlékezés legyen, hanem – személyes és közösségi szinten egyaránt – a mély megújulás időszaka.

Fordította, összeállította: Kámán Veronika

Forrás: Ferencesek.hu; Avvenire.it

Fotó: Vivereassisi.it; Sanfrancescovive.org

Magyar Kurír