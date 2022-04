Tóth Csaba műveiből nyílt nagyböjti időszaki kiállítás Zalaegerszegen

Tóth Csaba többek között elmondta: a Stációk cím nemcsak a nagyhétre és a húsvétra utal. Úgy állította össze a kiállítás anyagát, hogy az az ő stációit, vagyis festészeti életútját is bemutassa. A zalaegerszegi közönség elé így most egy gyűjteményes anyag került.

A tárlaton az alkotó korai önarcképei és az akciófestészet időszaka is megjelenik, hiszen a főiskolai években, pályája kezdetén ezen az úton indult el. Később ezt egy nonfiguratív korszak követte, ám az sem fejezte ki teljesen a világról vallott gondolatait. Figyelme így fordult az emberközpontú, figurális művészet és a nagy elődök felé. Tóth Csaba képei a reneszánsz és a barokk festészetet idézik, ám újragondolva; a mai kortárs festészet szellemében interpretálva azok alapvető mondanivalóját.

A szakrális művek Tóth Csabánál négyzetes kompozíciók, amelyeknek „elvette” a színét: annak ellenére, hogy a festészet anyanyelve a szín, ő monokróm képeket fest, a képek vízszintes tengelyébe pedig latin nyelvű feliratok kerülnek, amelyek egyrészt kiemelik a jelentést, de a szavak a kereszténység egyetemes szakrális nyelvére is utalnak.

Az alkotó úgy fogalmazott, hogy festményeivel – melyek különböző korszakok vallási témájú műveit idézik – tulajdonképpen „leporolja a régi műveket”, amiket a mai kor szerinte megtagadott. Mindezzel részint visszatér a gyökerekhez, ugyanakkor tovább sugározza mindazt, amit az elődök is közvetíteni akartak. Krisztus áldozathozatala, a keresztút és a feltámadás számára ma is példa. Képeivel a nézőkhöz, a befogadó közönséghez is el szeretné juttatni ezt az ősi üzenetet.

A kiállítás április 12-ig látogatható.

A művésznek nemrégiben Isten és a világ címmel nyílt hasonló tematikájú kiállítása Sopronban, a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ Munkácsy termében. Azt a tárlatot – amelyről ITT olvashatnak bővebben – Veres András győri megyéspüspök nyitotta meg, és április 24-ig látogatható.

