További öt évre Margaret Karram a Fokoláre Mozgalom elnöke

„Isten kegyelmével és a ti segítségetekkel elfogadom az új megbízást. Nagyon megérintett a mai liturgia 94. zsoltára: „Ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” Megújítom az igenemet, teljes odaadottságomat Istennek mindnyájatokkal együtt, az Egyház, a mozgalom és az emberiség szolgálatára” – fogalmazott Margaret Karram azután, hogy a Fokoláre Mozgalom elnökévé választották egy második, öt évre szóló ciklusra.

Az új társelnök Roberto Almada, argentin pap fokolarino lett, akit szintén kétharmados többséggel választottak meg. Ő Jesús Moránt váltja, akit a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériumának 2021. június 11-i rendelete alapján már nem lehetett újraválasztani, mert mindkét mandátumát kitöltötte. „Isten kegyelmével és a Szűzanya oltalmával fogadom el ezt a választást – mondta Roberto Almada – és minden erőmmel, értelmemmel és szívemmel igyekszem szolgálni; számíthattok rám!”

A mozgalom öt évente összehívott nagygyűlése idén március 1-je és 21-e között ülésezik. 261 szavazati joggal rendelkező résztvevő és további 59 meghívott vendég van jelen, utóbbiak között más felekezetekhez tartozó és más vallású tag is. Ők 320-an képviselik a Fokoláre közösségeit az egész világról. A gyűlés további részében a szavazati joggal rendelkező képviselők megválasztják a központi tanácsosokat, akik az elnök és a társelnök munkáját segítik, valamint döntenek a mozgalom szabályzatainak módosításairól.

Március 21-én Leó pápa fogadja a nagygyűlésen résztvevőket.

Margaret Karram a Fokoláre Mozgalom harmadik elnöke az alapító, Chiara Lubich, majd Maria Voce után.

Arab keresztényként Haifában, Izraelben született, és többvallású környezetben nőtt fel. Már fiatalon elköteleződött a különböző kultúrák és vallások közötti párbeszéd mellett. Az Egyesült Államokban, a Los Angeles-i American Jewish Universityn szerzett diplomát judaizmus szakon. Később a Szentföldön vállalt vezető szerepeket a mozgalomban, miközben 14 éven át az olasz főkonzulátuson dolgozott Jeruzsálemben.

Nemzetközileg is elismert a vallásközi párbeszéd terén végzett munkája. Részt vett a 2014-es vatikáni békeimán a Vatikáni kertekben Ferenc pápával, valamint az izraeli és a palesztin elnökkel.

2021-ben választották meg először a Fokoláre Mozgalom elnökévé, és azóta erősítette a mozgalom ökumenikus és vallásközi párbeszédét. Találkozott Bartholomaiosz pátriárkával, és meghívottként részt vett a katolikus egyház legutóbbi szinódusán. 2023-ban a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának tagjává nevezték ki.

Roberto Almada argentin fokolarino pap, pszichiáter és pszichoterapeuta. Az Uruguayi és paraguayi logoterápiás iskola egyik megalapítója. Lelkipásztori munkája középpontjában a családpasztoráció áll a Fokoláre Új Családok mozgalmán keresztül, ahol házaspárok kísérésével foglalkozó programokat vezet.

Számos latin-amerikai országban – többek között Kolumbiában, Salvadorban, Chilében, Uruguayban, Paraguayban és Argentínában – szerzett tapasztalatot egyházi és képzési területen. Papok, szerzetesi közösség és katolikus tanárok számára tartott lelkigyakorlatokat, ezek során különös figyelmet fordított a lelkipásztori fáradtság idején nyújtandó támogatásra és a küldetés értelmének újrafelfedezésére. Dolgozott fiatalokkal és szociális területen is, különösen a menekültek támogatásában.

Forrás és fotó: Fokoláre Mozgalom

