Továbbra is pusztít a tűzvész Ausztráliában – A helyi püspökök közleményt adtak ki

„Ausztráliának eddig soha nem tapasztalt környezeti csapással kell szembenéznie most, amikor a tűz sok helyütt elborítja a földet. Mindannyian láttuk az apokaliptikus képeket, mégha nem is az érintett vidékeken élünk. Több halálos áldozata van a tűznek, városok pusztultak el, hatalmas területeket borít be a füst – írja le a válságos helyzetet az érsek. – És még mindig nem látni ennek a rettenetnek a végét, ami szembesít bennünket azzal, mennyire tehetetlenek vagyunk a természet erőivel szemben.”

„A tűzoltók hősies erőfeszítéseket tesznek. Az érintett közösségek különleges erőről és összetartásról tesznek tanúságot. (…) mindannyian odaállunk azok mellé, akiket leginkább sújt ez a katasztrófa, és azok mellé, akik életüket kockáztatják, hogy megállítsák a tüzet. A szavaknál azonban többre van szükség; a szolidaritásunk kifejezése fontos, de nem elég” – figyelmeztet Mark Coleridge.

Az állami szinten zajló cselekvés mellett a helyi hívőközösségek, köztük katolikus plébániák, szervezetek, valamint az ökumenikus és vallásközi szervezetek is sokat tettek a válságos helyzet enyhítésére.

Az ausztrál püspöki konferencia elnöke elmondja, noha a püspökök általában plébániai vagy egyházmegyei szinten reagálnak a krízisekre, a jelenlegi válság mértéke országos szintű választ követel meg az egyház részéről; ki kell egészíteni, illetve koordinálni a helyi szinten zajló tevékenységeket.

Országos hálózatot kell létrehozni, amely összeköti a segítségre szorulókat a támogatást nyújtókkal: ételkészítést, ingatlanok rendbetételét, közösségek újjáépítését, pasztorális segítséget és tanácsadást egyaránt értve ez alatt.

Az imádságos segítség, a hitéletet támogató eszközök biztosítása mellett együtt kell működniük az országos szintű katolikus egészségügyi, szociális és oktatási szervezeteknek, intézményeknek, hogy minél hatékonyabban tudjon reagálni a katolikus közösség. Az Ausztrália-napi (január 26.) hétvége gyűjtéseiből befolyó pénzt a Páli Szent Vince Társulat kapja, amely kiterjedt hálózattal rendelkezik az országban, és a tűzvész kezdetétől jelentős szerepet vállal a segítségnyújtásban. A püspökök arra buzdítják a lakosokat, hogy ezen túlmenően is támogassák anyagiakkal a vincések munkáját.

Mark Coleridge figyelmeztet, a szakértők szerint hosszú távú folyamatra kell felkészülni, melynek során az egyes emberek támogatása mellett egész városokat kell majd újjáépíteni.

Az egyház, amely az egész országra kiterjedő hálózattal rendelkezik, készen áll rá, hogy elkísérje a rászoruló embereket az újjáépítés, az újrakezdés útján.

Ebben a rendkívüli krízisben különösen kérik a püspökök a kitartó imát az aszály és a tűzvész károsultjaiért, az áldozatokért és családtagjaikért, és esőért, hogy csillapítsa a föld szomjúságát és kioltsa a tüzeket, valamint azonnali lépésekért közös otthonunk érdekében, hogy megelőzhessük a hasonló természeti katasztrófákat a jövőben.

„Az ilyen léptékű válságra adott valódi katolikus válaszhoz az imából kell erőt meríteni, ami konkrét és együttérző cselekvésre indít” – zárta közleményét Mark Coleridge érsek.

*

Az ausztrál katolikus egyház már 2019 novemberét is az aszályos időszak áldozataiért és az esőért való imádságnak szentelte, majd decemberben határozatlan időre meghosszabbították a kampányt.

Forrás: Catholic.org.au



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír

(vn)