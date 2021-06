Turisztikai főiskola lesz a felújított székelyföldi minorita rendházból

Sokan dolgoztak azon, hogy a romos épület felújítása ne csak látványosságként szolgáljon, hanem funkciója is legyen, és a Nagy Mózes Elméleti Líceum mellett egy olyan bástya épüljön, amely hozzájárul Székelyföld megerősítéséhez.

A kantai Szentháromság-templomban ünnepi szentmisével kezdődött a nyílt nap, amelynek főcelebránsa a lengyel származású, jelenleg Aradon tevékenykedő Artur Prenkiewicz minorita szerzetes volt. Koncelebrált Böjte Csaba ferences szerzetes és Farkas Alajos kantai segédlelkész. A zenei szolgálatot a csíkszeredai Role zenekar végezte.

Böjte Csaba, a minorita rendház ügykezelésével megbízott Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke szentbeszédében kitért arra, hogyan fogalmazódott meg a felújítás ötlete és hogyan történt a megvalósítás.

Fejér László szenátor, a felújítás kezdeményezője beszédében elmondta, a kantai minorita rendházat nemcsak felújítani sikerült, de új célt, új jövőképet is sikerült adni az épületnek, amely így a gyerekek továbbtanulási, fejlődési lehetőségeként szolgál.

A rendház kulcsait Szőcs Gyula, a Conico Rt. igazgatója nyújtotta át Böjte Csabának. A ferences szerzetes továbbadta azokat Dirk Wallenburg svájci illetőségű turisztikai vállalkozónak, aki turisztikai főiskolát kíván indítani Kézdivásárhelyen. A vállalkozó elmondta, várhatóan már szeptembertől startolhat a szakképzés.

Az esemény a Vigadó Művelődési Házban a Bojtorján együttes ajándékkoncertjével ért véget.

A Romkat erdélyi katolikus hírportál megkeresésére Fórika Balázs kantai kántor elmondta, hogy öröm a kézdivásárhelyi, ezen belül is a katolikus közösség számára, hogy a szinte romos, nagyon rossz állapotban levő épületet sikerült megmenteni, felújítani, és így megtartani, továbbadni a múlt egy darabját. Az épület továbbra is a katolikus egyház tulajdonában marad, 99 évre adták használatba. Az eddig az épületben helyet kapott tevékenységeknek ugyan más helyszínt kell találni, többek között a templomi kórus próbáinak is, de a műemlék épület újra régi pompájában mutatkozhat, és ez elégtétel a katolikus közösségnek.

