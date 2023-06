Tusnádfürdőn találkoztak a gyulafehérvári és jászvásári szemináriumok elöljárói és tanárai

Romániában a római katolikus papképzés két intézményben zajlik. A gyulafehérvári papnevelő intézetben a gyulafehérvári, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári egyházmegyék növendékei, míg a jászvásári szemináriumban a jászvásári és bukaresti egyházmegyék papnövendékei készülnek a papságra.

Az idei találkozó házigazdája a gyulafehérvári szeminárium volt. A gyulafehérvári főegyházmegye nagy kiterjedése és sokszínűsége okán az elöljárók és tanárok úgy gondolták, hogy az idei találkozó helyszíne olyan vidék legyen, ahonnan a hivatások többsége születik. A két intézet elöljárói és tanárai közös megbeszélést folytattak a papképzés kihívásairól, válaszokat keresve azokra, ugyanakkor megosztották tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat, amelyek által egymás munkáját is segíteni tudják.

A vendégek számára a tusnádfürdői iskolások meglepetéssel is készültek, ugyanis néptáncoltak és népdalokat adtak elő.

A találkozón részt vevők közösen szentmisét is mutattak be, amelyben papi hivatásokért imádkoztak. A gyulafehérvári papnevelő intézet elöljárói és tanárai köszönetüket fejezik ki Bilibók Géza tusnádfürdői plébános vendégszeretetéért, jóságáért.

Szombaton Háromszéket fedezték fel a jászvásári vendégek, így meglátogatták Gelencét, majd Esztelneken a felújított ferences rendházat. Azt követően útjuk Lemhénybe vezette, ahol Hölgyes Pál-Zsolt plébános vezetésével megtekintették a felújítás alatt álló Szent Mihály-templomot, végül Kézdiszentléleket látogatták meg és a Nyerges-tetőt.

A szemináriumok elöljárói és tanárai Kovács Gergely érsekkel is találkoztak Kézdivásárhelyen. A főpásztor kifejezte örömét azért, hogy az intézetek között ilyen régi barátság áll fenn, ugyanakkor párbeszédet folytatnak egymással a papképzés kihívásairól, közösen keresve a megoldásokat is. Hangsúlyozta: nagy felelősséget és szerepet töltenek be a hivatások formálódásának folyamatában az elöljárók és tanárok egyaránt.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: SIS

Magyar Kurír