Udvardy György érsek nyitotta meg a szentévi búcsúi szentmisék sorát a jásdi Szentkútnál

A jásdi Szentkútnál bemutatott szentmise homíliájában Udvardy György veszprémi érsek Szűz Máriára mint az Egyház Anyjára irányította a figyelmet.

A Boldogságos Szűz Mária kegyelemmel teljes, a Szentlélektől eltelt. Ő a kiválasztott, aki az üdvösség művében senki mással össze nem hasonlítható hivatást kapott az Istentől. A bűn nélkül való, ő az, aki világra szülte Jézus Krisztust, az Isten Fiát – hangsúlyozta az érsek. – Ő az, akiről azt mondja a Szentírás: „Boldog vagy, mert hittél mindannak a beteljesedésében, amit az angyal mondott neked”; aki szívébe véste a szavakat, és el-elgondolkodott rajtuk.

„Az édesanyához mindig szólhatunk. Ha azt mondjuk, hogy ő az Egyház anyja, akkor mi, az Egyház gyermekei mindig szólhatunk hozzá. Kérhetünk, fohászkodhatunk, hálát adhatunk, vagy egyszerűen csak elmondjuk a bajunkat – fogalmazott Udvardy György. – A családi otthonban az anya mindent tud. Tudja azt, mi van a szívemben, mit tettem, merre jártam, minek örültem, de jó, hogy kimondhatom. Milyen jó, hogy így tekinthetünk a Szűzanyára.” Az anyához mindig fordulhatunk, mert oltalom, mert meghallgat, gondoskodik rólunk.

Szűz Mária „fölragyogtatja a krisztusi erényt, fölragyogtatja a mi méltóságunkat, és ugyanígy kísér, bátorít, de elenged, hogy szabadon tudjuk élni az életünket”

– hangzott el a prédikációban.

Mária együtt volt az apostolok közösségével abban az emeleti teremben, ahol várták a Szentlélek érkezését. Amikor Máriához kapcsolódunk, akkor mindig közösségben vagyunk az Egyházzal. Amikor azt mondom, Máriához kapcsolódunk, az azt is jelenti, hogy mindig az Egyházhoz kapcsolódunk; azt is jelenti, hogy felelősséget vállalok az Egyházamért – emelte ki a főpásztor. – Persze látom gyengeségét, de nem fogom bántani, hanem éltetni akarom, erősíteni, azt akarom, hogy jobb legyen. Így tekintünk az Egyházunkra is.

Sokszor elképzelünk magunknak olyan keresztény életet, hogy ha szeretem Istent és ő is engem, akkor minden rendben lesz az életemben. Jézus ilyet nem mondott – hangsúlyozta a veszprémi érsek. – Jézus a megváltásért való küzdelemre hív meg bennünket. Meg kell küzdenem a gyengeségeimmel, a félelemmel, a reménytelenséggel, a múlt eseményeivel, de Isten újjáteremt, új szabadságot ad.

Mária mint az Egyház Anyja bátorít bennünket, hogy készek legyünk a nehézségek vállalására, és mindvégig Jézus Krisztusra mutat.

A küzdelem a jóért, az igazságért a mi feladatunk is. Ez igaz a mindennapi élet gyakorlatára, közösségeink életére, egyházunk életére, a társadalom formálására is.

Mária a világnak is Anyja, hiszen az Egyháznak a világhoz van küldetése – ahhoz a világhoz, amely még nem vagy kevéssé ismeri Jézus Krisztust és a megváltás örömhírét.

Mária „a reménység asszonya, a hit asszonya, a bátorság asszonya, a mi édesanyánk, Egyházunk anyja. Köszönjük meg a mai ünnepet, köszönjük meg, hogy (...) a Szentlélek kiáradásának az erejével bármikor lehetőségünk van az életünkön újítani, életünkön változtatni – buzdított szentbeszéde végén Udvardy György érsek. – Mert megkapjuk a Szentlélek erejét. A bölcsesség, az értelem, a tudás, a jámborság, az erő, az Úr félelmének, a tudásnak a Lelkét.”

A szentmise végén a főpásztor köszönetet mondott mindazoknak, akik időt szántak a búcsúünnepre, külön megköszönve Dasek Viktor plébános és munkatársai szolgálatát. Az ünnepben Isten ajándékoz meg bennünket önmagunkkal, a közösséggel és azzal a hagyománnyal, amely bátorít, hogy áldássá tudjunk lenni mindannyian – fogalmazott az érsek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír