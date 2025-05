Udvardy György veszprémi érsekkel ünnepelték a hévízi Szent Lukács idősotthon kápolnájának búcsúját

A Boldogságos Szűz Mária előttünk áll mint Istenszülő – Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának édesanyja. Úgy tekinthetünk rá, mint aki teljes valójával befogadta Isten üdvözítő akaratát, és egész életében ezt szolgálta – hangsúlyozta a szentmise bevezetőjében a főpásztor.

„Ebben van Mária méltósága, ezért tiszteljük őt, és ezért állítja őt elénk példaképként az Egyház, mert keresztény emberként mi is olyanná tudunk válni, mint ő.”

Mária, a keresztények segítője – ez a megnevezés nem csupán megszólítás, hanem mély valóság, amely megmutatkozik abban is, hogy segíti az Istennel való kapcsolatunkat. „Példát ad nekünk. Ahogyan ő bízott az Atyában és az ő ígéretében, ugyanígy nekünk is bíznunk kell. Akkor is, ha a körülöttünk lévő világ éppen mást sugall.

Isten nem vonja ki magát az ember életéből. Nem hagy magára akkor sem, amikor egyedül maradunk, amikor idősek vagyunk, amikor a betegség terhét hordozzuk.”

Amikor Máriára tekintünk mint a keresztények segítségére, egyben a remény asszonyát is látjuk benne – fogalmazott Udvardy György érsek. – Segítsége példát ad, megerősít az Istennel való közösségben, és megtanít bízni – az ígéretben, a jelenlétben, a hűségben.

*

A szentmisét követően nyitották meg Sütő György festőművész A szeretet útja című tárlatát.

A művész életének és hitének lenyomata ez a kiállítás, amely nemcsak művészi igényességével, hanem mély lelki üzenetével is megszólít – fogalmazott megnyitóbeszédében Karácsonyné Kiss Enikő intézményvezető. – A festőművész minden szenvedésben, minden lemondásban a szeretet és az isteni jelenlét lehetőségét kereste. Beteg családtagok gondozása, saját lelkének küzdelmei és ápolói szolgálata mind része lett annak a belső útnak, mely végül Krisztus keresztútjának sajátos, mélyen személyes ábrázolásához vezetett.

A kiállítás középpontjában a keresztút áll, amely nemcsak Jézus szenvedéstörténetét, hanem a művész saját élményeit is tükrözi.

A képeken a kéz és a szem motívumai visszatérő elemekként jelennek meg, érzéseket, sorsokat, imádságokat hordozva. Ezek a részletek a fájdalmon túl a reményt, a gyógyulást, a szeretet és a hűség erejét is közvetítik. A kiállítás egyfajta hívás is: megállásra, elmélyülésre, önmagunkkal való találkozásra. A művész mottója – „Lelje meg mindenki a maga igazságát, találkozzon mindenki önmagával” – iránytű lehet mindazok számára, akik a képek előtt megállva saját történetükre ismernek rá – hangzott el a hévízi tárlat megnyitóján.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír