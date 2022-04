Uhl Antal-emlékszobát avatott Felföldi László pécsi püspök Baranyaszentgyörgyön

Az ünnepségen részt vett Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke; Nagy Csaba országgyűlési képviselő; Eizemann János, Baranyaszentgyörgy polgármestere; valamint Rostás Jenő faddi plébános, esperes, aki Aranykeretből fakeretbe címmel könyvet írt Uhl Antalról. (Erről ITT olvashatnak bővebben.)

Rostás Jenő részére, aki korábban maga is a településen szolgált lelkipásztorként, az Uhl Antal-emlékszoba létrejöttében végzett szolgálatáért a Baranyaszentgyörgy Község Díszpolgára kitüntető címet adományozták az ünnepségen.

Felföldi László a megemlékezésen megáldotta a méltó módon felújított, egykori plébániaépületben kialakított, Uhl Antal személyes tárgyait, relikviáit is bemutató emlékszobát és köszönetet mondott mindazoknak, akik a jó ügy érdekében összefogtak, megálmodták, megtervezték és megvalósították az emlékhely kialakítását.

A főpásztor beszédében méltatta Uhl Antal emberi nagyságát, majd felhívta a figyelmet arra, hogy ahogyan most a lelkipásztor emlékére kialakították ezt az emlékszobát, úgy a szívünk legmélyén nekünk is emlékszobát kell kialakítanunk valakiért, akiért hálát adunk, mert jelen volt az életünkben, akinek a szavai és a tettei által, attól, hogy láttuk a sorsát, a mi életünk is több lett, jobb lett.

Uhl Antal tetteinek üzenete számunkra az, hogy a mi felelősségünk is abban rejlik, hogy milyen „emlékszobát” teremtünk magunkról egymásnak, a szeretteinknek, családtagjainknak, közösségeinknek szívében. Mit hagyunk a szívükben, amikor mi már nem leszünk, amikor már csak a szív emlékszobájában leszünk? Mire fognak emlékezni? Mit tettünk értük, nekik, velük? – tette fel a kérdést a megyéspüspök.

Uhl Antal atya sorsokat, családokat, embereket mentett meg. Legyen ez a nap hálaadás érte, de azokért is, akiknek az emlékszobája a mi szívünkben van: akiknek köszönhetjük, hogy a mindennapi áldozatuk, jóságuk, szeretetük által azzá lettünk, akik ma vagyunk. Bárkivel is találkozunk életünk során – biztatta a jelenlévőket Felföldi László –, tekintsünk rá úgy, hogy róla egy szép emlékszoba szülessen bennünk a mi jóságunk, áldozatunk, szeretetünk által.

„Legyen áldás ezen az emlékszobán és legyen áldás mindnyájunk életén, hogy ez a nagyhét, ez a húsvét életünk szenvedéseinek és újrakezdéseinek, és a feltámadásnak az öröme legyen” – fohászkodott végül a főpásztor.

Az ünnepség folytatásában a megyéspüspök szentmisét celebrált a település Szent György-templomában, a néhai lelkipásztor egykori szolgálati helyén, majd Rostás Jenő atya könyvbemutatón ismertette az Aranykeretből fakeretbe címmel Uhl Antal életéről írt, nemrégiben megjelent könyvét. A bemutatón két kisfilmet is levetítettek, amelyek nem sokkal Uhl Antal halála előtt készültek.

A nagyközönség számára is látogatható egykori plébániaépület felújítása és az Uhl Antal-emlékszoba a Magyar Falu Program támogatásával valósult meg.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír