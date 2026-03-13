Új épülettel bővült a gyöngyösi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

Hazai – 2026. március 13., péntek | 9:01
Március 6-án nyitotta meg kapuit az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő gyöngyösi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda új, kétszintes, négy csoportszobás épülete, amelyet a Kálvária templom és környezete teljes körű rekonstrukciójával egyidejűleg építettek fel a főegyházmegye tulajdonában álló ingatlanon.

A gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodájának új épülete az Egri Főegyházmegye ingatlanán emelkedik, ahol a kivitelezés a közel 300 éves műemlék templom és környezetének teljes körű rekonstrukciójával párhuzamosan, annak szomszédságában zajlott.

A száz férőhelyes, négy csoportszobás, kétszintes létesítményt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja finanszírozta.

A 2020 nyarán indult tervezést és a 2023 márciusában kezdődő kivitelezést követően az új épületegyüttest 2025. december 11-én adta át és áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek (erről ITT számoltunk be), de csak idén tavasszal indul meg az épületben a tényleges nevelői munka.

„Megható volt látni, ahogy csillogó szemmel, hatalmas kíváncsisággal léptek be új „birodalmukba” az óvodás gyerekek – számolt be a főegyházmegye oldalán Labancz-Bartha Bernadett.

