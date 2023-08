Új házfőnök a mátraverebély-szentkúti kegyhelyen – Orosz Lóránt OFM a változásokról

– Személyi változás történt a nemzeti kegyhely életében. Egy ferences testvér elment, és kettő érkezett. Kik ők?

– Kamill testvér (Varga Kamill OFM), aki hat évet töltött itt, elbúcsúzott. Házfőnökhelyettes, vikárius volt, és nagyon sokat segített, annak ellenére, hogy nem a legjobb az egészségi állapota. Nagyon sajnáljuk, hogy elment, visszasírjuk, bár nem került messzire; Gyöngyösre helyezték. Patrik testvér (Seres Patrik OFM) Szécsényből érkezett, és korábban már tíz évet szolgált Szentkúton. Szeret itt lenni, ismeri a helyet, és fizikai munkát is szívesen végez. Nagyon örülünk neki. Kelemen atya (Bezzegh Kelemen OFM) pedig Szegedről jött, aki egyébként Gyöngyösi származású. Ő lett a rendi közösség vezetője, a házfőnök.

– Mi alapján történik az elhelyezés, hogyan születik ebben döntés?

– Provinciában élünk, és a provinciális végzi a helyezéseket. Az összes okot ő ismeri, amelynek mindig vannak praktikus és személyes vonatkozásai. A helyezések klasszikusan három évre szólnak, kivéve a provinciális és a tartományfőnöki pozíciókat, mert azok hatra. Az összes többi lejár három év után, amelyet utána vagy megerősítenek, vagy elhelyezik a testvért. A tartományfőnöknek van egy tanácsa, és az egyes hivatalokat ők közösen választják ki. Például a házfőnököt. A kegyhelyigazgatót nem, az kinevezéssel történik.

– A szerzetesek hogyan élik meg lelkileg a diszpozíciókat?

– Idővel hozzászokunk a változáshoz. Vannak szerzetesrendek, ahol ilyen nincs. Például a bencéseknél. Érzelmileg nem mindig könnyű bevenni ezeket a kanyarokat, de az áthelyezések előnyökkel is járnak.

– A kegyhely vezetése és a házfőnöki feladatok meg lettek osztva. Mennyire bontható ketté az irányítás itt?

– Kelemen atya békés, nyugodt természetű ember, biztos vagyok benne, hogy gördülékenyen meg tudunk beszélni mindent. Amiben pedig ő nagy változást hoz Szentkút életébe, azok az egyénileg vezetett lelkigyakorlatok. Ő ezt megtanulta és nagyon jól csinálja, én is jártam nála. Nálunk, Szentkúton erre eddig is nyílt lehetőség, de csak szaggatottan. A tartományfőnök, Piusz atya pedig kifejezetten kérte, hogy a jövőben kiemelten működjön a kegyhelyen ez a lehetőség. Most már nem lesz akadálya, hála Kelemen atyának.

– Mindannyiunk életében állandó elem a változás. Miképp lehet ezt jobban kezelni? Az atyák ebben is példát tudnak mutatni nekünk.

– Itt a földön nincs maradandó lakásunk, kizárólag a mennyországban, a Jóistennél. Minden múlandó, még ha ezeket az emberi helyzeteket olykor kifejezetten nehéz is elfogadni. Amikor fogadalmat teszünk, az nem a helynek, hanem a közösségnek szól. Ahol éppen szükség van ránk, ott a helyünk. De az ilyen elhelyezéseket minden esetben konzultáció előzi meg, megkérdezés nélkül nem helyeznek el senkit. Ugyanakkor az engedelmességi fogadalom arra kötelez bennünket, hogy elfogadjuk a diszpozíciót. Érdemes a Jósisten humorérzékével rátekinteni a saját életünkre, az előnyöket, hátrányokat figyelembe véve kívülről ránézni a helyzetünkre, és azt a helyén kezelni.

Forrás és fotó: Mátraverebély-Szentkút, Nemzeti Kegyhely

