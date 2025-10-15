Új helyszínekkel bővülnek a veszprémi vezetett várséták

Kultúra – 2025. október 15., szerda | 13:24
A veszprémi várnegyedet bemutató séták két új, különleges helyszínnel bővülnek. A látogatók ezentúl leereszkedhetnek a föld alá, a Szent Mihály-főszékesegyház altemplomába, illetve felfedezhetik a Szent György-kápolna feltárt maradványait – ott, ahol ezer év története válik láthatóvá.

A Szent Mihály-főszékesegyház és altemploma

A veszprémi székesegyház ezeréves történetének mélyrétegeibe vezet az új séta: a látogatók felfedezhetik a 14. századi gótikus szentélyt, Padányi Biró Márton püspök barokk síremlékét, és megcsodálhatják a restaurált belső teret is. Az altemplom különleges atmoszférája – a boltívek alatti csend, a kőbe zárt idő – az idei várséták egyik legemlékezetesebb élménye lesz.

A Szent György-kápolna

A székesegyház északi oldalán álló Szent György-kápolna a magyar kereszténység egyik legősibb emlékhelye. A régészeti kutatások során sikerült feltárni az eredeti, 10. századi rotunda alapfalait. A hagyomány szerint itt tette fogadalmát Szent Imre herceg a Szűzanya oltára előtt, ezért a hely különös szakrális jelentőséggel bír. A középkorban a kápolna kiemelt zarándokhely volt: itt őrizték Szent György fejereklyéjét, amelyet a bizánci császár ajándékozott Szent István királynak.

A veszprémi várnegyed a maga teljességében tárja fel kincseit. Aki végigjárja ezeket a tereket, nemcsak az épületek múltját ismeri meg, hanem átéli azt a szellemi folytonosságot, amely ezer éve formálja Veszprémnek – a királynék városának –  arcát.

A vezetett várséták egész évben látogathatók. A program időtartama körülbelül 60 perc, a csoportok létszáma korlátozott. A találkozási pont minden esetben a Biró–Giczey-ház (8200 Veszprém, Vár utca 31. Telefon: +36 20 560-2010; e-mail: turizmus@veszpremiersekseg.hu)

A sétákra ITT lehet regisztrálni.

További hasznos információk IDE kattintva találhatók.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyháztörténet #épített örökség #programok

