Új közösségi teret nyitott a Máltai Szeretetszolgálat a zuglói átmeneti otthonban

A pihenőszobát, vizesblokkot, teljeskörűen felszerelt tankonyhát és társalgót magában foglaló épületrészben olyan ifjúsági és szabadidős programok indulnak, amelyekben az otthonban élő nehéz sorsú családoknak másként nem lehetne része. A csocsó- és pingpongasztalt is tartalmazó egykori szuterén külsős vendégek fogadására is alkalmas.

„A Zuglói Családok Átmeneti Otthona az egyik legelső intézményünk volt, ahol a kezdetek óta a legfontosabb segítő eszközünk a jelenlét. Részei vagyunk a kilátástalan élethelyzetben ide érkező családok mindennapjainak, segítjük őket abban, hogy újjáépíthessék az életüket. Az új közösségi teret úgy alakítottuk ki, hogy a családok igényének megfelelő programokat szervezhessünk ide, amelyek során fejlődhetnek, kikapcsolódhatnak és közösséggé válhatnak. Az új konyhában együtt főzhetnek, emellett a gyerekek biztonságos környezetben sportolhatnak vagy játszhatnak, hiszen erre minden gyermeknek szüksége van, különösen, ha nehéz időszakot élnek meg a családdal” – fogalmazott Molnár Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régiójának ügyvezetője. Hozzátette, ez a fejlesztés óriási lehetőség az itt lakó mintegy nyolcvan gyermek és negyven felnőtt részére ahhoz, hogy jobb körülmények között éljenek.

A közösségi tér az UNION és az Alfa Biztosító, valamint anyavállalatuk, a Vienna Insurance Group (VIG) fő részvényese, a Wiener Städtische Versicherungsverein támogatásával újult meg. Az adományozásra a vállalatcsoport alapításának 200. évfordulója alkalmából került sor.

Az átadóünnepségen részt vett és felszólalt Havas Gábor, az UNION Biztosító elnök-vezérigazgatója; Peter Thirring, a Wiener Städtische Versicherungsverein vezérigazgató-helyettese és Zatykó Péter, az Alfa Biztosító elnök-vezérigazgatója. Utóbbi felidézte, hogy a Máltai Szeretetszolgálattal az ukrán háború elől menekülők átmeneti ellátásáról is együtt gondoskodtak a segélyszervezet munkatársaival.

A Szatmár utcai otthonban jelenleg 24 család, vagyis 123 fő él, akik közül 82 gyermek. Az intézményben a nehéz sorsú, zömében egyszülős vagy mozaik-, illetve hátrányos helyzetű családok nemcsak a lakhatásban és a szociális ügyintézésben kapnak segítséget, a Máltai Szeretetszolgálat szemlélete szerint ugyanolyan fontos, hogy a családoknak, főleg a gyerekeknek élményeik is legyenek, kreatívan és hasznosan tölthessék a szabadidejüket, és hogy az önbecsülésüket, a kapcsolataikat, a lelki egészségüket megerősítő tapasztalatokban is részesüljenek.

Az új közösségi helyiség szebb, méltóbb és kényelmesebb teret nyújt az otthonban élőknek és az ott dolgozóknak, valamint sok olyan programlehetőséget is kínál, amelyre a rászoruló családoknak mindeddig nem volt lehetőségük. A közösségi térben a közeljövőben tánc- és olvasókört, kézműves-foglalkozásokat, kamaszklubot, film- és meseklubot, főzőkört indítanak, lesz helye a csocsó- és pingpongversenyeknek, és annak is, hogy az édesanyák egymást segítsék, megosszák egymással tudásukat, akár főzési praktikáikat. Az új helyiségek nyugodt környezete a családgondozást is hatékonyabbá teszi, illetve a kiszámítható, békés otthonosság érzetét adja azoknak, akik a létbizonytalanság megterhelő időszakán mennek keresztül.

A munkálatok idén augusztustól október végéig tartottak. Az Alfa és az UNION biztosítótársaságok munkatársai november 18-án személyesen, az otthon munkatársaival és lakóival karöltve végezték el az „utolsó simításokat” a közösségi térben: önkéntesnap keretében együtt rendezték be és dekorálták ki a létesítményt. A Máltai Szeretetszolgálat saját forrásból kisebb bútorokat, elektromos konyhai, technikai, sport- és szabadidős eszközöket vásárolt az új helyiségekbe.

Szöveg: Szalma Botond

Fotó: Kovács Bence

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

