Új központtal gazdagodott az egyházmegyei Karitász Nyíregyházán

Palánki Ferenc megyéspüspök 2020 augusztusában bízta meg Csordás Gábort az egyházmegyei Karitász vezetésével. A főpásztor 2020. december 15-i hatállyal a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosává és az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetőjévé is kinevezte Csordás Gábort.

Az egyházmegye sajtóirodájának adott interjúban a lelkipásztor kiemelte, az új központ minőségi változást eredményez, megkönnyítve a szervezet munkáját. Eddig két helyszínen zajlott a központi tevékenység: a nyíregyházi főplébánia korábbi épületében működő irodahelyiség azonban sem tárgyalásra, sem adományok elhelyezésére, kiosztására nem volt alkalmas; az önkormányzati tulajdonban lévő, a város szélén található eddigi raktárépületet pedig egyrészt nehezen lehetett megközelíteni, másrészt, nem zárt terület lévén, az őrzését is meg kellett oldani.

A Tábor utcai ingatlant a most zajó festési munkálatok és az épület berendezése után – a tervek szerint már február elején – birtokba veszik; ünnepélyes megáldására később kerül sor.

Az új központot nagyobb járművel, adományosztáskor vagy felajánláskor is könnyen megközelíthetik a karitászcsoportok. Kialakításának köszönhetően áttekinthetőbb, így követhetőbbek lesznek a folyamatok. A 300 négyzetméteres raktár egyéni felajánlások, cégek adományai, bútorok, tartós élelmiszer, ruhanemű tárolására is alkalmas. A zárt ingatlan viszonylag nagy területen helyezkedik el, ennek köszönhetően az udvaron elhelyezhető adományokat – például tűzifát vagy építőanyagokat – is tudnak fogadni.

Az interjúban Csordás Gábor arról is beszélt, hogy szeretnének szorosabb kapcsolatot kialakítani azon települések családsegítő szolgálatával, ahol karitászcsoport működik. A családsegítő szolgálatnak nincsenek anyagi, tárgyi lehetőségei a segítségadásban, inkább adminisztratív módon kapcsolódnak be a családok életébe, a Karitász pedig adománnyal rendelkezik.

A településeken a fiatalabb korosztályt is szeretnék megszólítani. A járvány idején különösen is számítanak szolgálatukra például az adományosztásban, bevásárlásban. A tervek között szerepel egy megállapodás az egyházmegye fenntartásában működő középiskolákkal, melynek értelmében az érettségi előtt álló diákok számára kötelezően előírt ötvenórás közösségi szolgálatot a Karitásznál is teljesíthetik majd a fiatalok.

Folytatódik a „Lakhat” program is, melynek keretében a Karitász részben vagy egészében kifizeti az érintettek közüzemi tartozásait. Ezzel kapcsolatban Csordás Gábor kiemelte: fontos, hogy a rászoruló részt vállaljon a tartozásból, továbbá saját ingatlannal vagy érvényes bérleti szerződéssel rendelkezzen. Vannak, akik önhibájukon kívül, betegség vagy a családfenntartó halála miatt kerülnek nehéz helyzetbe, és sok esetben a tartozás rendezése kiugrási lehetőséget jelent számukra. A jelenlegi járványhelyzetben munkahelyek szűnnek meg, így még több család szorul rá a támogatásra.

A karitászigazgató a szervezet kiemelt feladatának tartja a szegény gyerekek segítését a tanulásban, különösen a jelenlegi helyzetben. Sok szegény család gyermekei számára az online oktatás – a szükséges eszközök: számítógép, internet, adott esetben áramszolgáltatás hiányában – megnehezíti a tanulást, nem tudnak lépést tartani társaikkal. Ezért ha megfelelő eszközfelajánlásokat kap a szervezet, azt azonnal továbbítják a rászoruló családokhoz.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye – azon túl, hogy fenntartja a karitászszervezetet – minden évben több tízmillió forinttal segíti a rászorulókat. Palánki Ferenc megyéspüspök számára nagyon fontos, hogy jó kezekbe kerüljenek az adományok – mondta az interjúban Csordás Gábor. Hangsúlyozta: „Ez valóban fontos része az Egyház szolgálatának. Az evangélium hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása mellett fontos a felebaráti szeretet gyakorlása (...). Böjte Csaba atya szokta mondani, hogy ha egy gyerek bekerül az intézetébe, nem kezdenek beszélgetni vele a családi hátteréről, hanem enni adnak neki, megmosdatják, tiszta ruhát kap, s majd csak ezután jönnek kérdések, hogy ki is ő igazán.

A szegénység számos különféle módon jelenik meg, és minden egyes sajátos helyzet figyelmet követel: mindegyikben lehetőségünk nyílik arra, hogy az Úr Jézussal találkozzunk.”

A teljes interjú ITT olvasható.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Öröm-hír Sajtóiroda; Pusztai Sándor



Magyar Kurír