Új, míves borítású evangéliumoskönyvet szenteltek Dél-Budán a görögkatolikus felekezet számára

2019. július elsején alapította meg Kocsis Fülöp érsek-metropolita a Dél-Budai Görögkatolikus Szervezőlelkészséget; Kocsis Tamás atya vezetésével a közösség azóta is folyamatosan növekszik. Szertartásaikat a Bartók Béla úti Szent Imre-kápolnában tartják, ahol 10.30-tól kezdődően végzik a vasárnapi Szent Liturgiát.

A fiatal közösség február 7-én egy igazán értékes tárgyi és szellemi tulajdonnal gyarapodott, amikor Kocsis Tamás megáldotta, és ezáltal a Szent Liturgiák eszközévé tette az új evangéliumoskönyvet.

Ahogy a szervezőlelkész atya elmondta, az evangéliumos könyvet mindig az oltár tartozékának tekintik. „Az evangélium, vagyis az örömhír az Egyház tanításában kiemelkedően fontos szerepet tölt be, és ahogyan emberi gesztusaink ezt megkívánják, amit fontosnak és értékesnek tartunk, azt a külsőségekben is igyekszünk jelezni. Ezért kezeltük mi is kiemelten, hogy minél előbb nagyon szép kötést kapjon az evangéliumoskönyvünk, ami így nemcsak az oltár dísze lehet, hanem

kifejezi a tiszteletünket a tartalom méltósága és értéke iránt, mindaz iránt, ami szellemileg ott van az örömhírben, és felolvasásra kerül a Szent Liturgiában”

– fogalmazott Tamás atya.

Az evangéliumoskönyv – amint azt kiképzése és használata egyaránt mutatja – több mint egyszerű könyv: liturgikus tárgy, amelyből felolvasásra kerülnek az olvasmányok.

Liturgikus használata során az Úr igéjének letéteményeseként mintegy Krisztus ikonjává is válik.

A bizánci liturgikus szabályok szerint a könyv borítójának díszítése is nagyon komoly teológiai tartalommal bír: általában az elülső fedő négy sarkán a négy evangélista kap rajta helyet, és közepén a tanító Krisztus látható.

A dél-budai görögkatolikusok új evangéliumoskönyve borítójának négy sarkában négy aranyozott virágminta helyettesíti Mátét, Márkot, Lukácsot és Jánost. A borító közepén egy 19. században készült réz- és bronzötvözetű plakett található, rajta a tanító Krisztussal, akit apostolok, egyháztanítók és angyalok vesznek körül. Neveiket görögül is rávéste az alkotó a közel kétszáz éves plakettre.

A borító egy igazán gyakorlott könyvkötőmester, Kucsák Gábor munkáját dicséri, aki váci műhelyében, korabeli technológiát használva a magyarországi katolikus egyház liturgikus könyveinek jelentős részét is készíti, rendre saját kézzel.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír