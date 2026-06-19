Új távlatok az idősgondozásban – VR-szemüvegek a Katolikus Szeretetszolgálatnál

Hazai – 2026. június 19., péntek | 12:30
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A Katolikus Szeretetszolgálat számára mindig fontos volt, hogy az idősgondozásban ne csak a testi szükségletekre, hanem a lelki jóllétre, az élményekre és a kapcsolódás lehetőségeire is figyelmet fordítsanak. Ennek jegyében egy innovatív eszköz kezd egyre nagyobb teret nyerni az idősotthonokban: a VR (virtuális valóság) szemüveg – adta hírül a Katolikus Szeretetszolgálat június 16-án.

Az elmúlt időszakban a Katolikus Szeretetszolgálat több intézményében is lehetőség nyílt arra, hogy lakók kipróbálják a VR szemüvegeket. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy az idősek olyan élményekben részesüljenek, amelyekre a mindennapokban már nincs lehetőségük: visszalátogathatnak számukra kedves helyekre, bejárhatják a világ távoli pontjait, vagy akár vallási, lelki tartalmakon keresztül mélyülhetnek el hitükben.

Sokan közülük hosszú idő után először „utaztak” újra, és az élmény mély érzelmeket, örömet, sőt meghatottságot váltott ki.

A szeretetszolgálat fontosnak tartja azt is, hogy munkatársak ne csupán használói, hanem értő alkalmazói legyenek ennek az eszköznek. Ezért a közelmúltban szakmai alkalmat szerveztek, ahol a gondozók megismerkedhettek a VR technológia működésével és lehetőségeivel.

A nap során szó esett: a biztonságos használat alapelveiről, a különböző tartalmak kiválasztásáról, valamint arról, hogyan lehet a VR élményt az idősek igényeihez szabni. A résztvevők saját élményen keresztül tapasztalhatták meg, milyen hatással lehet ez a technológia, így még hitelesebben tudják majd kísérni az időseket a használat során.

A tapasztalatok szerint a VR használata számos pozitív hatással jár. Öröm és élmény: a lakók számára különleges, sokszor rég nem tapasztalt élményeket nyújt. Mentális frissesség: segíti a kognitív aktivitást, emlékeket hív elő, beszélgetéseket indít el. Kapcsolódás: közös élménnyé válhat, amely erősíti a közösséget gondozók és lakók között. Lelki feltöltődés: vallási tartalmak (pl. templomok, zarándokhelyek bejárása) révén a hit megélése is új formát kaphat.

Különösen megható volt látni, amikor egy-egy lakó számára egy VR élmény nemcsak szórakozást, hanem mély személyes emlékek felidézését is jelentette.

A VR szemüvegek bevezetése a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeiben egy tudatos innováció része. A modern technológia és a keresztény értékrend nem ellentétesek, hanem kiegészíthetik egymást különösen akkor, ha az emberi méltóság, az odafigyelés és a szeretet szolgálatába állítjuk őket. A fenntartó célja, hogy a jövőben még több otthonban elérhetővé tegyék ezt a lehetőséget, és tovább bővítsék az élmények körét.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat 

Magyar Kurír

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