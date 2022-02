Új zarándokúttal és más hitéleti és kulturális újdonságokkal vonz a Székesfehérvári Egyházmegye

Smohay Andrással, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatójával hosszabb interjú olvasható az egyházmegye honlapján, amelyet Berta Kata készített az idén várható programokkal kapcsolatban. Beszámolónk e beszélgetés alapján készült. A teljes interjú ITT olvasható.

A Magyar Szent Család nyomában elnevezésű zarándokutat állami és európai uniós támogatásból hozták létre a Székesfehérvári Egyházmegyében hét állomással Vértessomló, Bodajk és Székesfehérvár között. Az egyházmegyei múzeum felújítása az elmúlt évben fejeződött be, tavaly júniusban pedig megnyílt az egyházmegyei látogatóközpont is. Ezzel teljessé vált az útvonal, és útnak indulhattak a zarándokok.

A Magyar Szent Család nyomában – A Mindenkor Segítő Szűzanya-kegyhely, Bodajk

A fejlesztés lehetővé tette, hogy az új épületek mellett értékes műemlékek újuljanak meg, és létrejöjjenek a modern zarándokfogadás feltételei. Székesfehérvár belvárosában, az egykori ferences rendházban működő Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum megújult fogadótérrel és zarándokudvarral, hangulatos kávézóval várja a látogatókat. Smohay András múzeumigazgató szerint a modern megjelenésű, inspiráló környezet számos lehetőséget ad olyan programokra, amelyek Székesfehérvárra hívják a családokat, hogy akár hosszabb időt is eltöltsenek együtt az újjászületett épületekben.

Smohay András (Fotó: Berta Gábor)

Az igazgató elmondta, az egyházmegyei múzeum felújítása tavaly júniusban fejeződött be, a Múzeumok Éjszakáján pedig megnyílt az egyházmegyei látogatóközpont is. Ezzel teljessé vált „A Magyar Szent Család nyomában” zarándokút, és elindulhattak a zarándokok. Az idei év egyik legfontosabb feladata, hogy a tavaly elindult rendezvényeket minél szélesebb körben a közönség elé tárják. A Székesfehérvári Egyházmegye egyéb kulturális eseményeivel és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház programjaival összehangoltan a múzeumban és a látogatóközpontban is lesznek különböző rendezvények. Smohay András kiemelte, próbálnak egy színvonalas eseményrendszert elindítani, hiszen az épületek, az infrastruktúra adott, már csak működtetni kell és megtölteni élettel ezeket a történelmi tereket.

Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont; tervező: Robert Gutowski Architects

(Fotó: Bujnovszky Tamás/Építészfórum)

Az egyházmegyében várható legnagyobb esemény idén nem a múzeumhoz kötődik közvetlenül. A székesegyház felújítás miatt 2019-ben bezárta kapuit a hívek és a látogatók előtt, de a rekonstrukciós munkák a tervek szerint haladnak, így idén nyáron újra látogathatóvá válik a templom. Az átadási ünnepség a tervek szerint az augusztusi ünnepkörhöz kötődik majd.

2022-re esik továbbá az Aranybulla – mely a magyar alkotmányozás és önrendelkezés egyik legfontosabb dokumentuma – kihirdetésének 800. évfordulója is. „A történelmi pillanat megünneplésére méltó és illő kiállítást hívunk a városba a magyar szentekről – mondta el az egyházmegyei múzeum igazgatója –, mert nemcsak politikai értelemben vett önállósága van a magyarságnak, hanem lélekben, vagyis lelki erősségben is meg tudjuk mutatni azt, hogy mi egy életerős nemzet vagyunk. Számos szent, boldog és tiszteletre méltó magyar van a magyar történelemben, akiről érdemes megemlékezni. Róluk fog szólni az Ars Sacra Alapítvány kiállítása, amit a Városház téren szintén augusztusban fogunk bemutatni.”

A székesfehérvári székesegyház belső állványzat alatt (Fotó: Simon Erika)

Arra a kérdésre, hogy milyen régi-új céllal jött létre „A Magyar Szent Család nyomában” zarándoklat Vértessomló, Bodajk és Székesfehérvár között, és hogy mit tudhatunk az út történelmi múltjáról, Smohay András felidézte, hogy Szent István és Szent Imre sírjához már a középkortól zarándokok látogattak egész Európából. Őket a székesfehérvári keresztes konventben fogadták a mellette működő ispotályban tartózkodó lovagok. A konvent történetéről hamarosan részletesen is olvashatnak majd az érdeklődők Ribi András történész jóvoltából. Smohay András elmondta: ez a tudományos munka hamarosan megjelenik a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadásában A fehérvári keresztes konvent története. Preceptorium, hiteles hely, ispotály a késő középkorban címmel.

De nem csak kiadvánnyal készülnek bemutatni a zarándokút múltját. A fehérvári zarándoklatokról előadás-sorozat is indul, a tervek szerint márciustól, melynek keretében a középkortól napjainkig áttekintik a városba irányuló, illetve az egész országban és Európában működő zarándoklatokat, így teljesebb képet kapunk arról, hogy milyen egyházi hagyományba illeszkedik „A Magyar Szent Család nyomában” elnevezésű zarándokút.

A beszélgetés során arra is kitértek, hogy a belváros szívében álló Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum udvarát is megújították, amely zenei, irodalmi, valamint családi rendezvények helyszínéül szolgál.

A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum belső udvara

A beruházásnak köszönhetően az egykori ferences rendház épületének újrahasznosítására új funkciót találtak ki: Szent Ferenc szellemiségéhez kapcsolódóan olyan kávézót és teázót alakítottak ki, amelynek különös profilja a teremtésvédelem, vagyis a környezetvédelem, amelyről tavaly év végén Spányi Antal megyéspüspök is szólt már, külön kiemelve a „Barátok gyógynövénytermékek” elnevezésű önálló egyházmegyei termékfejlesztést is.

Barátok kávézó és teázó

„Már akkor ígértük, hogy nemcsak megvásárolhatók lesznek ezek a termékek, hanem lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az érdeklődők jobban megismerkedhessenek a gyógynövényekkel, a gyógynövénytermékek készítésével. Lencsés Rita fitoterapeuta segítségével már február elejétől úgynevezett gyógynövényworkshopokat rendezünk itt, a múzeum épületében, amelynek keretében lekvárt lehet főzni, pestót, szörpöt, teát lehet készíteni. Gyakorlatilag mindenféle érdekes és finom gyógynövénykészítményt el lehet készíteni ez alatt a körülbelül három óra alatt, ameddig a műhelyfoglalkozás tart” – mondta el a múzeumigazgató.

A múzeumi rendezvények között a zene is fontos szerepet kap majd. „Már tavaly ősszel elindult a »Jazz a múzeumban« sorozat, és már akkor ígértük, hogy folytatni fogjuk. Úgyhogy ahogy az időjárás engedi, újra jazz fog szólni a múzeum udvarán. Emellett komolyzenei koncerteket is tervezünk szintén itt, az egykori ferences rendház kvadrumában” – beszélt a zenei terveikről Smohay András, és hozzátette, irodalmi esteket is terveznek: „Már-már majdnem biztosan mondhatom, hogy Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész eljönnek hozzánk Márai Sándor-estjükkel. Remélhetőleg egy nagyon tartalmas, izgalmas és humoros előadást fogunk hallani, vetített képekkel és élő zenével, ami kuriózum. Emellett természetesen idén is megtartjuk a Múzeumok Éjszakája és a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatot. Persze, az összes programra igaz, hogy a járványügyi intézkedések függvényében tudjuk őket megrendezni.”

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Berta Gábor; Székesfehérvár.hu; Építészfórum



Magyar Kurír