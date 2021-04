Újabb menekülteket érintő tragédia a líbiai partoknál – A Sant’Egidio közösség megoldást sürget

„Líbia partjainál bekövetkezett az immár sokadik tragédia. Az áldozatok száma – néhány nem kormányzati szervezet becslései szerint – meghaladja a százat. A Sant’Egidio közösség mindenekelőtt részvétét nyilvánítja azon migránsok családjainak, akik szülőföldjükről történő indulásuk óta mérhetetlen szenvedéseknek és bántalmazásoknak voltak kitéve, mígnem odavesztek a Földközi-tengeren.

Az együttérzés, az irgalom érzéseinek kell teret adnunk; e nélkül fennáll a veszélye annak, hogy a világjárvány megterhelő légkörében a hír felett egyszerűen átsiklunk.

A Sant’Egidio felhívást intéz azon hatóságokhoz, amelyek megpróbálhatták volna megmenteni a bajba került lélekvesztőt, amelynek vészjelzéseit már egy ideje észlelték, hogy életveszély esetén biztosítsák a mentést a tengeren.

A lehető leghamarabb választ kell adni azoknak a migránsoknak a segélykérésére, akik útban vannak Európa felé, különös tekintettel azokra, akik jelenleg Líbiában tartózkodnak. Ehhez hosszú távú tervekre van szükség, amelyeknek célja a líbiai internáló táborok kiürítése, az egyes érintettek helyzetének egyéni mérlegelése, lehetővé téve a menekvés legális útjait, köztük a humanitárius folyosókat. Ezzel egyidőben az Európai Unió támogatásával élhető jövőt kell építeni a származási országokban, különösen a fiatalok számára.”

Róma, 2021. április 23.

* * *

Április 23-án Líbia partjainál felborult egy migránsokat szállító gumicsónak, amelyben az információk szerint 130 ember próbált meg Európába jutni – közölte április 23-án az SOS Méditerranée francia humanitárius szervezet.

Szóvivőjük elmondása szerint egy másik, fából készült hajót is keresnek, mintegy 40 emberrel a fedélzetén. A tengeri segélyhívó vonalat működtető Alarm Phone nem kormányzati szervezet (NGO) előzőleg arról számolt be, hogy április 21-én, szerdán három vészjelzést is kaptak. Az SOS Méditerranée ezek alapján indított kutatást „az erősen viharos tengeren, hat méteres hullámok közepette”.

A humanitárius szervezet mentőhajójának, az Ocean Vikingnek három kereskedelmi hajó segített, hogy a líbiai Tripoli városától északkeletre, nemzetközi vizeken felkutassák a bajba került vízi járműveket. Végül a My Rose nevű kereskedelmi hajó bukkant rá néhány holttestre a vízben, és nem sokkal később az Európai Unió határőrizeti ügynöksége, a Frontex egy repülőgépe vette észre a felborult gumicsónakot. A helyszínre érkező Ocean Viking egyetlen túlélőt sem talált, csak tíz holttestet a helyszín közelében.

A harmadik vízi járműről, amely szintén segítséget kért az Alarm Phone vonalán, semmit nem tudnak. A líbiai parti őrség ugyanakkor azt közölte, az ország keleti partvidéke mentén sikerült kimenteni az egyik szintén szerdán vészjelzést leadó csónak utasait. „Sikerült megmentenünk egy csónakot, amely 106 migránst szállított. Közülük ketten haltak meg” – mondta el pénteken Maszúd Ibrahim, a parti őrség szóvivője.

Líbia, amelyet ugyancsak évek óta polgárháborús konfliktusok terhelnek, fontos tranzitállomás az Afrikából és a Közel-Keletről menekülők számára, akik a háborúk, az üldöztetés, a nyomor borzalmai elől próbálnak Európába eljutni. Kilátástalan helyzetük miatt sokan embercsempészek által indított csónakokban vágnak neki a rendkívül veszélyes tengeri útnak. Év eleje óta 8604 bevándorló érkezett Olaszországba, a tavalyi év ugyanezen időszakában érkezett 3295-höz képest.

Forrás: ANSA/Infostart