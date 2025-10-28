Újra a helyükön a Koller Könyvtár kötetei a veszprémi érseki palotában

A könyvtár anyagát 2021 nyarán költöztették el a palota felújítási munkálatai idejére. Az elmúlt időszakban a barokk polcrendszer és a berendezési tárgyak is teljes restauráláson estek át, a kötetek így most visszakerülhettek helyükre.

A Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár munkatársai az elmúlt években megkezdték és nagyrészt el is végezték a műemlék könyvek digitalizálását: egyes esetekben teljes szövegű feldolgozással, másutt a címlapok fényképezésével.

Ezzel párhuzamosan elkészült a Koller-gyűjtemény online katalógusa, amely révén a kötetek már nemcsak a helyszínen, hanem bárhol a világon elérhetők. A korábbi, kézzel lapozható cédulakatalógus így digitális formában él tovább, megkönnyítve a kutatók és érdeklődők munkáját.

A könyvtár alapítója, Koller Ignác püspök 1765 és 1776 között építtette a palotát, és már a tervezés során külön helyiséget alakíttatott ki a könyvtár számára, a mindenkori főpásztor lakrésze és magánkápolnája között. Az eredeti, 2225 kötetet számláló gyűjteményből 708 művet maga az alapító, 58-at Padányi Biró Márton püspök, a többit pedig további püspökök és egyházi elöljárók szerezték be.

A díszes könyvtárban elsősorban 16–18. századi munkák találhatók, de több 19. század eleji könyvsorozat is része a gyűjteménynek. A könyvek közül sok teológiai, filozófiai és természettudományos témájú, tükrözve a barokk kor sokoldalú szellemiségét.

A mai Koller Könyvtár kialakítása az 1920–30-as években nyerte el jelenlegi formáját: ekkor válogatták és rendezték újra az értékesebb, látványosabb köteteket, amelyek ma is meghatározzák a helyiség jellegét. A restaurálás után a könyvtár ismét a 18. századi barokk pompa hangulatát idézi, s Veszprém első tudatosan összeállított könyvgyűjteményeként az egyházi kultúra és a tudomány kapcsolatát is szimbolizálja.

Ezzel párhuzamosan megújult a Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár weboldala is.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír