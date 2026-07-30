Újra hinni tudok magamban! – Életre szóló lelki útravalót nyújt a 30. ÁGOTA Tábor

Harminc éve tevékenykedik töretlenül az ÁGOTA önkéntes közössége annak érdekében, hogy a nehéz sorsú, kiszolgáltatott helyzetben élő gyermekek, fiatalok és családok számára reményt ébresszen és jövőt mutasson. A civil szervezet lelkes önkéntesek és szakemberek összefogásával éves szinten országosan több száz élmény-, sport-, kulturális programot, terápiás-, valamint katolikus keresztény pasztorációs foglalkozást tart.



Rendkívül sokszínű tevékenységük egyik kiemelt programja a tíznapos ÁGOTA Tábor, amelyet már hagyományosan, a nyár közepén szerveznek meg. Idén is az ország minden részéből érkeztek a tábor helyszínére, a Bács-Kiskun vármegyei Tass-Alsószenttamáson található ÁGOTA® Falvára gyermekek, családok, szakemberek és gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek azért, hogy felejthetetlen napokat töltsenek el együtt.

Bakaity Anna, az ÁGOTA önkéntes közösség új nemzedékének tagja, és nem mellesleg a tábor szakmai programjaiért felel. Elmondta, a véletlennek köszönheti, hogy a szegedi központú ÁGOTA-hoz vezetett az útja kilenc évvel ezelőtt. Azóta azonban már tudja, hogy olyan ügyre talált, amelyet szívvel-lélekkel a sajátjának mondhat. Az ÁGOTA Táborral kapcsolatban vallja, hogy az minden évben a csodák helyszíne.

„Tíz nap lehet, hogy kevésnek tűnik ehhez, de azzal az összefogással és átgondoltsággal, azzal az odaadással, amivel az önkéntesek a gyermekek mellett jelen vannak, tényleg csodákat tudunk tenni” – szögezte le, majd egy számára fontos történettel folytatta. „Négy évvel ezelőtt egy kislány úgy érkezett a táborba, hogy nagyon szorongott. Látszott rajta, hogy nem szívesen nyit a társai felé, nem tud barátkozni. Több önkéntessel összefogva nekünk mégis sikerült rávennünk, hogy jelentkezzen az ÁGOTA Szépe választásra, ami a tábor egyik kiemelt programja, egy különleges szépségverseny. Ez a visszahúzódó kislány akkor nemcsak felment a színpadra, hanem ő lett a korosztályában a szépségkirálynő. Meghallotta, meglátta azt a jót, amit szerettünk volna neki közvetíteni. Találkoztam vele később egy másik rendezvényen, és olyan volt, mintha kicserélték volna, mintha egyre jobban önmaga lenne. Az ilyen történetek mindig megerősítenek abban, hogy amit itt teszünk, az jó és fontos, és itt megtörténik a csoda a szívekben” – mondta el Bakaity Anna.



A harmincéves jubileumát ünneplő önkéntes közösséghez és a táborozókhoz a hagyományoknak megfelelően idén is ellátogatott Podmaniczki Imre, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye immár nyugdíjas plébánosa, hogy szentmisét celebráljon. Az ÁGOTA önkéntes közösség ügyének egyik legrégebbi támogatója mellett Kothencz János, az ÁGOTA önkéntes közösség vezetője diakónusként, Polyák Balázs pedig szubdiakónusként vállalt szolgálatot az oltár mögött. A szentmisét egy gyermekkórus fellépése, valamint a hangszeres kíséret tette igazán meghitté. „A pásztor nem magáért van, hanem a nyájáért. Jézus a mi pásztorunk. Mi sem csak magunkért vagyunk, hanem embertársainkért, barátainkért” – zárta prédikációját Podmaniczki Imre atya, aki rávilágított arra, hogy az ÁGOTA önkéntes közösségében szép számmal találhatunk olyan példákat, amelyek alátámasztják a Szentírás igéjét.



Az ÁGOTA Táborba idén önkéntesekkel, szakemberekkel, segítőkkel együtt ezer fő érkezett. A táborozó gyermekekkel a közösség segítő szakemberei, pedagógusok és terapeuták, valamint képzett önkéntesek foglalkoznak, így minden résztvevő fiatalra egyéni figyelem irányulhat. A 12–14 fős, kisebb gyermekcsoportokat egyenként négy-öt segítő önkéntes támogatja abban, hogy életre szóló élményekkel gazdagodjanak, miközben a terápiás, élménypedagógiai programoknak köszönhetően feldolgozhatják traumáikat.

Az önkéntesek közt vannak, akik életükben először vesznek részt a táborban, és olyanok is, aki hosszú évek vagy éppen egészen a kezdetek óta részesei ennek a tíznapos különleges programnak.



Nagy Mirtill Virág éveken át táborozóként volt jelen az ÁGOTA Táborban. A pozitív élmények hatására döntött úgy, hogy visszatér az ÁGOTA önkéntes közösségbe, és továbbadja mindazt a szeretetet és odafigyelést, amit korábban a felnőttektől kapott. „Összetartás, őszinteség, szeretet, amit a gyermekektől kapunk, és amit mi adunk nekik: nekem ezt jelenti az ÁGOTA Tábor. Én ebben nőttem fel. Megszólítva éreztem magam, hogy átadjam az utánunk jövőknek, amit én kaptam gyermekként: az összetartozás érzését. Azt az érzést, hogy tudsz valakihez tartozni, és hogy vannak olyanok, akikben megbízhatsz” – mesélt motivációjáról Mirtill, aki idén a legfiatalabb korcsoportba került önkéntes segítőként a táborban. Mirtill a második szakmájának megszerzése felé tart, emellett 13 éve hegedül. A kicsit távolabbi jövőben szeretne zenei tudásával a felsőoktatásba bekerülni, ám addig is tovább viszi az ÁGOTA önkéntes közösség hitvallását. Mosolyával, törődésével reményt nyújt a valamilyen okból kifolyólag kiszolgáltatott helyzetbe került gyermekeknek, megmutatja számukra, hogy mindannyian szeretetre méltók és értékesek.

Forrás: Szent Ágota Alapítvány

Fotó: Gémes Sándor; Sándor Judit

Magyar Kurír