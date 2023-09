Újraindulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Szent István Lovagrend

Az eseményen jelen voltak a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóságának, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének és a Johannita Rend Magyar Tagozatának képviselői is.

A rend gyökerei 1017-ig nyúlnak vissza, mikor Szent István király a Szentföldre igyekvő zarándokok megsegítése, szolgálata céljából zarándokházakat és ispotályokat létesített. Az általa elindított közösségek II. Géza király alatt szerveződtek lovagrenddé Cruciferi Sancti Stephani Regis, illetve Szent István Király Keresztesei név alatt, működése a török hódoltság idején szakadt meg.

A közösség megközelítőleg 400 éves szünet után Paskai László bíboros támogatásával és Ferencz Csaba emeritus nagymester vezetésével 1993. augusztus 20-án alakult újjá a Magyar Katolikus Egyház jogi személyeként, egyházi magántársulásként.

Ezt a kettős kezdetet Martos Levente Balázs püspök is kiemelte prédikációjában, felidézve a 11. századi eredetet és a 90-es évekbeli reményteli várakozással telt időszakot. Az első alapító szándékai közül a zarándokok támogatásának fontosságát hangsúlyozta, hiszen a zarándoklat a mai ember spiritualitásának is meghatározó része, sokan vannak úton, sokan keresik a helyüket fizikai és lelki síkon a változó világban és a zarándokok segítése arra is emlékeztet, hogy egy másik haza után vágyódunk.

Hálával visszatekintve az elmúlt 30 év történéseire bízhatunk abban, hogy aki eddig kísért minket az úton, megadja a folytatást is. A szentbeszéd zárógondolatának megfelelően köszönjük meg Istennek az időt, és ahogy ő ajándékba adta, cselekedjünk is benne. És köszönjük meg Szent István királynak, hogy a magyarságot odavitte az európai keresztény közösséghez.

Szerző: Banga Viktória CSR

Forrás: Szent István Lovagrend

Fotó: Novák Györgyi

Magyar Kurír