Újratervezés – Lelkinapot tartottak özvegyeknek Felsőgödön

A résztvevők az ország különböző helységéből érkeztek: Székesfehérvárról, Kiszomborból, a váci egyházmegye településeiről, illetve többen Budapestről és környékéről.

A lelkinap célkitűzése: megerősíteni az özvegyeket, hogy ne zárkózzanak be, keljenek útra új életszakaszukban, új útkeresésükben, az Egyházban, az Istennel való újraértékelt kapcsolatukban, ne féljenek az útvesztőkben, útkereszteződésekben szétnézni és a jobbikat választani, majd felkészülni a célba érésre, az Istennel való találkozásra.

A lelkinap meghívottja Kármán János tápiószentmártoni plébános volt, aki maga is megélte az özvegység sebzettségét, majd ezután szentelték pappá. Elmélkedésre és dicsőítésre hívta meg a résztvevőket. Az özvegység állapotában sor kerül az újratervezésre, ahol van tovább – mondta. Buzdításában ismétlődően elhangzott, hogy ha Isten valamit elvesz, annál mindig többet ad. Gitárját megpendítve az öröm megélésére sarkallta a résztvevőket. Előadásában két szentírási özvegyasszony példáját mutatta be.

Az elmélkedést kiscsoportos beszélgetés követte, majd a templomba vonultunk át szentmisére. A szentmisét a jelenlevő hat pap koncelebrálta. Almásy Tamás pestújhelyi plébános – az ő segítségével született meg a szervező közösség – prédikációjában a careftai özvegy példájából kiemelte az olaj és kenyér fontosságát az életünkben, felhívva a figyelmet arra, milyen sokféleképpen használjuk az olajat (kozmetikumok, élelmezés, szent kenetek stb.) és a kenyeret (étel, szentség).

A közös ebédet követően Erika nővér az özvegyek az Egyházban betöltött szerepéről beszélt, melyben a megváltozott értékek, szerepek, szolgálatok, átalakult határok, továbbá a plébániai közösségek fontosságát emelte ki.

Az özvegyek védőszentje Szent Márta, de több özvegy szentről is tudunk. Állítsuk magunk mellé a védőszenteket, hiszen nem vagyunk egyedül. Isten szerető gondoskodásával, jelenlétével, állandó szeretetével velünk van – emelte ki a nővér. – Feladatot is kaptunk: egy hónapon belül hívjunk fel valakit a résztvevők közül, majd olyat is, aki sorstársunk és egyedül érezheti magát. Érdekes felfedezés volt számunkra, hogy Európában több országban vannak elkötelezett fogadalmas özvegyek.

A beszélgetést két tanúságtétel zárta. A lelkinap végén többen kifejezték vágyukat egy közösséghez való tartozásra.

Forrás és fotó: Segítő Nővérek Kongregációja



Magyar Kurír