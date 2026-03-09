Ülésezett az Ukrajnai Püspöki Konferencia

A plenáris ülés kezdetén Ukrajna apostoli nunciusa köszöntötte az egybegyűlt püspököket. Visvaldas Kulbokas érsek a főpásztorokat arról biztosította, hogy XIV. Leó pápa szívében a sokat szenvedett Ukrajna különleges helyet foglal el. Szentatyánk mélyen átérzi az ukrán nép megpróbáltatásait és nap mint nap imádkozik érte. Az apostoli nuncius az alkalmat megragadva ismertette a Szentszék és Ukrajna közötti együttműködés aktuális helyzetét az államközi kapcsolatok terén, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek az igazságos és tartós béke megteremtését szolgálják Ukrajnában.

Az ülés során a püspökök együtt imádkoztak a szenvedő Ukrajnáért és az igazságos béke eljöveteléért. Jelentős időt és figyelmet szenteltek az ukrán területeken kialakult háborús helyzet kontextusában a hívek és a katonák lelkipásztori ellátásának biztosítására. A plenáris ülésen jelen volt Wiesław Adam Lechowicz püspök, a Lengyel Köztársaság Fegyveres Erőinek ordináriusa, aki ukrajnai tartózkodása alatt megismerte az Ukrán Fegyveres Erők katonai lelkészsége intézményi struktúrájának kialakulását. Az egybegyűlt püspökökhöz intézett beszédében megosztotta személyes tapasztalatait a Lengyel Fegyveres Erők soraiban végzett katonai lelkipásztori szolgálatáról, valamint a Fegyveres Erők Katonai Ordinariátusa működésének sajátosságairól.

A konferencia működésének javítása érdekében a plenáris ülésen részt vevő püspökök megvitatták az Ukrajnai Római Katolikus Egyház Püspöki Konferencia szabályzatát.

Az Ukrajnai Püspöki Konferencia jóváhagyta a Szent Mihály Arkangyal-érem tervét, amellyel olyan személyeket fognak kitüntetni, akik különleges érdemeket szereztek az Ukrajnai Római Katolikus Egyház életében. Ezzel a rangos elismeréssel az Egyház különleges módon kívánja kifejezni tiszteletét és háláját a katonáknak és az önkénteseknek, valamint a papságnak és világi híveknek áldozatos szolgálatukért, Ukrajna védelméért, valamint az Egyház szolgálatáért.

A plenáris ülés során a püspökök megosztották egymással gondolataikat a 2026-os Jézus Szentséges Szívének szentelt év plébániai ünnepségeiről, amely Ukrajnában hivatalosan november 15-én zárul a Kamjanec-Pogyilszkijban található Jézus Szentséges Szíve-szentélyben. Az egyházmegyékben az év lezárása november 22-én, Krisztus Király ünnepén lesz. Ennek kapcsán meghallgatták a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Kis Nővérei Ukrajnai Vikariátusa elöljárónőjének, Kamilla Karmaljuk SCM nővér előadását A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete címmel. Az előadás és a megbeszélés után a püspökök egyhangúan úgy döntöttek, hogy 2027-et Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Évének nyilvánítják, amely hivatalosan ez év december 8-án veszi kezdetét. Az illetékes pasztorális bizottság feladata lesz a 2027-es ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó anyagok előkészítése.

A következő fontos téma a tömegtájékoztatási eszközök használata volt az evangélium hirdetésében. A püspökök meghallgatták az egyes beszámolókat az ukrán Mária Rádió, valamint a Szent Pál Kiadó tevékenységéről. Figyelembe véve a jelen nehézségeit és a jövő perspektíváit, a püspökök elhatározták, hogy továbbra is minden lehetséges módon támogatják az evangelizáció ügyét a médián keresztül.

Meghallgatva Vjacseszlav Hrinevics SAC atyának, a Caritas Spes Ukrajna vallási misszió ügyvezető igazgatójának beszámolóját a szervezet 2025-ös tevékenységéről, a püspökök hangsúlyozták a misszió jövőbeni működése fejlesztésének szükségességét, és köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik jelentős erőfeszítéseket tettek a szegénység enyhítéséért, az igazságosság megteremtéséért és az emberi méltóság helyreállításáért – vallási hovatartozástól, bőrszíntől, nemzetiségtől vagy politikai meggyőződéstől függetlenül.

A plenáris ülésen Olekszandr Jazloveckij püspök javaslatot tett további kérdések megvitatására, amelyeket a jövőben az Egyházjogi Bizottság munkamegbeszélésein dolgoznak majd fel.

Irina Hubar USJK nővér és Vitalij Podoljan OMI atya tájékoztatták a püspököket a megszentelt élet intézményeit tömörítő Női Szerzeteselöljárók Konferenciája és Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája, valamint az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia közötti együttműködésről. A püspökök megfogalmazták észrevételeiket, javaslataikat, valamint köszönetet mondtak az Istennek szentelt személyek áldozatos szolgálatáért, majd főpásztori áldásukat adták rájuk.

A Családpasztorációs Bizottság javaslatot tett arra, hogy 2026-ban családkongresszust szervezzenek. Végül az Egyházi Mozgalmak és Közösségek Bizottsága jövőbeli terveinek bemutatására került sor.

Az Ukrajnai Püspöki Kar felszólította a híveket, hogy imádkozzanak Ukrajna és az egész világ békéjéért, különösen azokban a régiókban, ahol harcok zajlanak.

Aláírták az Ukrajnai Római Katolikus Egyház püspökei, akik jelen voltak a 64. plenáris ülésen.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír