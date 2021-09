Ünnepélyes tanévnyitó – Tízéves a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

Köszöntő beszédében Langerné Victor Katalin a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott: „Amikor ezt a tizedik tanévnyitót ünnepeljük, akkor nemcsak nosztalgiázni kell, hanem fel kell idézni, honnan indultunk. Megnézni, meddig jutottunk, és mik a céljaink. Tíz évvel ezelőtt elég lett volna két széksor itt a teremben, ma 350 hallgató ül itt, és be sem férnénk, ha azok is itt lennének, akik itt végeztek az elmúlt években. Most egy háromnapos felzárkózási konferenciáról jövök, amely a Belügyminisztériumban volt, és bármerre néztem, legyen az akár korai fejlesztés, akár más téma, mindenhol ott voltak a szakkollégisták. Ez pedig nagy eredménye az elmúlt tíz évnek, mert ti már mindenhol jelen vagytok.”

Tudnia kell a társadalomnak, hogy vagytok. A ti szerepetek, hogy ragasztói, kapocsai legyetek ennek a társadalomnak, és legyetek büszkék erre – tette hozzá Langerné Victor Katalin.

Fixl Renáta, a Hanns-Seidel Alapítvány elnöke nyitóbeszédében kiemelte, a „Jó nekünk együtt” mottó igazán kifejezi a találkozó mondanivalóját. Az alapítvány továbbra is segíti, hogy a hálózat tagjai fejlődjenek, találkozzanak döntéshozókkal, érvényesüljenek a világban. Külön örömnek nevezte, hogy van már alumni program is.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke videoüzenetében azt a példát hozta, hogy nem mindegy, hogyan él az ember és hogy kel fel reggel.

Ehhez nem elég, hogy az ember átrendezi a szobát. Mi kell ahhoz, hogy mindig jobb lábbal keljen fel az ember? Ha úgy indulunk, hogy ezen a napon remek lehetőségek várnak rám, akkor ezeket meg is fogom találni. Most is egy új évet kezdünk, és nem mindegy hogyan kezdjük el. Ha a magam ura tudok lenni, és én akarom eldönteni, hogy jól fog-e sikerülni ez az év, akkor ez a döntés az én kezemben van. Mert az Isten a kezembe tette a sorsom, és rajtam múlik, hogy indulok el ebben az esztendőben, hogy jól sikerüljön, és hinni kell abban, hogy én irányítom az életemet. Az Isten mindig velem van. Ha úgy érzem, hogy az év elején a szívemben lévő lehetőség és lendület elfogyna, akkor jusson eszünkbe, hogy Isten mindent meg fog tenni azért, hogy én jól tudjam irányítani az életem – mondta videoüzenetében a görögkatolikus érsek-metropolita.

Tíz év után itt együtt lenni nekem olyan, mint egy családi összejövetel. Tizenegy gyermekes családban nőttem fel, és ehhez tudom ezt hasonlítani. Jó itt lenni, és nem szabad a de vagy pedig szavakkal folytatni a mondatot. Annak kell tudnunk örülni, amit éppen átélünk – biztatott évnyitó beszédébe Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium fenntartója.

Fabiny Tamás evangélikus püspök beszédében Raffaello Krisztus színeváltozása című festményét hozta fel példának. Kiemelte, hogy a képen a hegy tetején a Jézussal történő csodát ünneplik a tanítványok, és fürdenek a dicsőség fényében, miközben a hegy lábánál a szegénységben élők épp a beteg gyermeket gyógyíttatnák, várnák a csodás gyógyítást.

A püspök arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy a hálózat tagjainak, akik itt, Zánkán most összegyűltek, hasonló felelősségük van a társadalomban, mint a képen szereplő Péternek, Jakabnak és Jánosnak, akiknek el kell menniük a mélyben élőkhöz, és elmondani az örömhírt azoknak, akik nehézségek között élnek.

A kétnapos rendezvényen a résztvevők interaktív workshopokba, gálaműsorokba, közösségépítő programokba kapcsolódhattak be.

Szombaton ökumenikus istentiszteletet celebrált Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, korábban az emberi erőforrások minisztere, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat alapító tagja.

Forrás és fotó: Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

Magyar Kurír