Ünnepi programokkal búcsúzik átmenetileg a veszprémi Szaléziánum

A sajtóeseményen Pálfalviné Ősze Judit, a Szaléziánum igazgatója felidézte az intézmény létrehozásának kezdeteit, a rendezvényeket, melyekkel a városi programokhoz is csatlakoztak.

Porga Gyula polgármester köszönetét fejezte ki az intézményvezetőnek az együttműködésért. Szükség van a turisztikai attrakcióra, nemcsak az ide látogatók, de a veszprémiek szempontjából is – fogalmazott a veszprémi városvezető. Kiemelte: a Szaléziánum munkatársai számtalan eseménnyel, programmal gazdagították a várost.



Udvardy György érsek felelevenítette: tíz évvel ezelőtt egyházi körökben nagy bátorságnak tartották, hogy Veszprémben egy igehirdetésre, evangelizációra, a keresztény kultúra emberformáló erejére összpontosító turisztikai központ nyílt. Az idő az akkori érseket, Márfi Gyulát igazolta: a számtalan megvalósult rendezvény mind hozzájárult a Szaléziánum missziójához.

Az elmúlt években sokat változott az emberek élete, a turizmus is átalakult, a Szaléziánumnak is követnie kell az új igényeket – tette hozzá a főpásztor. – A turisztikai központ a jövőben is fogadja majd a veszprémieket, a hazai és külföldi turistákat; az emberek kulturális és hitéletének javát kívánja szolgálni.

2011. október 29-én nyitotta meg kapuit a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, amely az elsők között volt az egyházmegyék központjaiban azóta országszerte kialakított látogatóközpontok közül. Interaktív állandó kiállításai a városban is egyedülállónak számítottak. A turisztikai központ hamarosan a zarándokok és turisták mellett a veszprémieknek is kedvelt találkozóhelye lett. Évente számos időszaki kiállításnak is helyet ad. Családi programjainak, változatos rendezvényeinek köszönhetően élettel telt meg a vár. A kávézó és teaház, valamint az ajándék- és könyvesbolt egyedi kínálatukkal is vonzották a látogatókat és az azóta kialakult törzsközönséget.

A veszprémi vár épületeinek megújulásával és a turisztikai attrakciók bővülésével párhuzamosan – a gyorsan változó 21. századi technikai és turisztikai igényeket is figyelembe véve – a Veszprémi Főegyházmegye turisztikai központja is bővül, és megújul a várhatóan növekvő számban ide látogató vendégek színvonalas fogadása érdekében. A felújítási munkálatok idejére a könyvesbolt – az érseki hivatalhoz hasonlóan – a Jutasi út 18/2. szám alatt található érseki főiskola területére költözik, ahol továbbra is várja a vásárlókat.

Az érdeklődők augusztus 20-tól tíz napon keresztül még felkereshetik a várban az egyházi látványosságokat, köztük a Szaléziánumot. A turisztikai központ és a veszprémi érsekség látogatóhelyei – az érseki palota, a Gizella-kápolna, a Szent György-kápolna – augusztus 29-ig fogadnak látogatókat.

A programokról bővebben ITT olvashatnak.

2023-ban még szebb és attraktívabb környezetben, megújult tartalmakkal és változatos programokkal várják majd a veszprémieket és a városba látogató zarándokokat és turistákat.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



