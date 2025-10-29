Igazán pap volt – Utolsó útjára kísérték Gyurosovics Mihály tiszteletbeli esperest Mohácson

A mohácsi Fogadalmi templom oltára előtt ravatalozták fel a lila színű papi stólával letakart koporsót, melyre az idei liturgikus év misekönyvét és Gyurosovics Mihály misézőkelyhét helyezték.

A szentmise kezdetén a harangok az elhunyt lelkipásztorért szóltak.

Gyurosovics Mihály 1935. november 24-én született Mohácson. 1988. június 18-án szentelték pappá Pécsen. Szigetváron volt káplán, majd plébánosként szolgált 1989 és 1994 között Felsőszentmártonban, azt követően, 24 éven át, nyugállományba vonulásáig Kárászon.

Rostás Jenő István faddi plébános személyes hangú visszaemlékezésekkel átszőtt búcsúbeszédében úgy fogalmazott, hogy Mihály atya a családban kapta az istenismeretet és -szeretetet, valamint a Szűzanya iránti ragaszkodást, mely egész életét és papi szolgálatát áthatotta.

Felnőttként, amikor motorkerékpárt tudott venni, első útja is Máriagyűdre vezetett – mondta el Gyurosovics Mihályról a faddi plébános.

Életében a nagy fordulatot az hozta, amikor Fatimába zarándokolt, és ott a Szűzanya oltalma alatt döntötte el, hogy más életpályát kezd. Papi szolgálatra jelentkezett Cserháti József püspöknél, majd polgári foglalkozása mellett elvégezte a teológiát, és egy évet a szemináriumban is eltöltött a papnövendékek között.

Papsága késői hivatás eredménye, 52 éves korában szentelték pappá. Első szentmiséjét Mohácson mutatta be.

Életének utolsó időszakában súlyos beteg lett. A szobájában berendezett házi oltárnál mutatta be a szentmisét – ragaszkodó hívei ott látogatták, és onnan szólította el a Jóisten. Utolsó óráiban szentségekhez járult, majd a szeretteivel találkozhatott, és este 18.15-kor csendesen megtért a Teremtőhöz – hangzott el a szentbeszédben.

Mihály atya minden időben az Isten igazságát képviselte – fogalmazott róla a búcsúbeszédet mondó paptestvére. Hozzátette:

Papként az egyetlen és örök igazságot tanította és hirdette, amit Jézus így mondott: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6)

Igazán pap volt a maga egyszerűségével, és többször elmondta, hogy nem akar tudós pap lenni, „csak olyan falusi”.

Egyszerű, könnyen érthető szavaival sok embert el tudott vezetni a Jóistenhez, meg tudta erősíteni az Istenbe vetett hitet és a Szűzanya iránti szeretetet.

Megköszönjük neki, hogy példát adott, hogy élete utolsó percéig pap volt. Papként élt, és példát mutatott nekünk, a nála fiatalabbaknak és minden hívó embernek – zárta beszédét Rostás Jenő István.

A gyászmisét követően Gyurosovics Mihály tiszteletbeli esperest, nyugalmazott plébánost a mohácsi temetőben helyezték örök nyugalomra.

A temetési szertartást Máger Róbert püspöki irodaigazgató vezette.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír