Útról és utazásról – Jecza Péter-emlékkiállítás nyílt a nagyváradi püspöki palotában

Jecza Péter az erdélyi kortárs szobrászat egyik legmeghatározóbb, nemzetközi hírű alakja volt, akinek munkássága különleges hidat képez a természetes formák világa és a geometrikus absztrakció között. 1939. október 16-án született Sepsiszentgyörgyön, művészeti tanulmányait pedig Marosvásárhelyen kezdte meg, majd 1963-ban szerzett diplomát a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán olyan neves mesterek irányítása alatt, mint Kós András és Romulus Ladea. Élete nagy részét Temesváron töltötte, ahol a Nyugati Egyetem Képzőművészeti Karának professzoraként generációkat tanított a szobrászat alapjaira és szakmai fogásaira.

Művészeti stílusa folyamatosan fejlődött: míg pályája elején elsősorban fával dolgozott, később a bronz vált fő kifejezőeszközévé. Alkotásai a neokonstruktivizmushoz állnak közel, hiszen gyakran használt elemi mértani formákat – gömböt, kockát vagy hasábot –, amelyeket belső, organikus feszültséggel, repedésekkel vagy éppen tükörsima, csiszolt felületekkel tett élettelivé.

Munkásságának kiemelkedő vonulata a szakrális művészet, ezen a téren olyan jelentős alkotásai születtek, mint az orsovai római katolikus templom belső díszítése vagy a sepsiszentgyörgyi Szent Gellért-templom Keresztút-domborművei. Pályafutását számos nemzetközi elismerés kísérte, 1979-ben elnyerte a Ravennai Dante-biennálé aranyérmét, 2005-ben pedig a Magyar Művészeti Akadémia is tagjai közé választotta.

A mester 2009-ben bekövetkezett halála után a Jecza Alapítvány és Galéria hozta létre a Memoria Jecza programsorozatot, amelynek keretében világszerte évről évre tárlatokkal adóznak a kiváló képzőművész emléke előtt.

A nagyváradi tárlat a család magánhagyatékából állt össze, immár a nagyheti készülődés jegyében: a válogatás gerincét ugyanis Jecza Péter emlékezetes Keresztút-sorozata képezi.



A tárlatnyitón Böcskei László megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket, és a mester özvegye, Sorina Jecza műkritikus-kurátor mutatta be a szobrászművész életművét.

