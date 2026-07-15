Vác adott otthont az egyházmegyei levéltárosok és muzeológusok idei vándorgyűlésének

A Vácon tartott szakmai programhoz tanulmányi kirándulás is kapcsolódott, a résztvevők a Váci Egyházmegye szakrális építészeti kincseit ismerhették meg.

Koncz Kinga a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény igazgatója kiemelte: a konferencia és a kerekasztal-beszélgetések a szakmai fejlődést segítik, illetve lehetőséget teremtenek arra, hogy az esetlegesen felmerülő problémákra közösen megoldást találhassanak a szakemberek.

A találkozó első napján vándorgyűlést tartott a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) és az Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME), majd a közgyűléseket gyűjteménylátogatás követte: megtekintették a püspöki palotát, a Váci Egyházmegyei Könyvtárat és a Váci Püspöki és Káptalani Levéltárat.

Másnap tudományos konferencián vettek részt az intézmények képviselői. Az előadások számos témát érintettek a történeti ismertetésektől kezdve a napi feladatokon át a jövőre vonatkozó tervekig, emellett bemutatták az egyes intézmények munkáját is.

A plenáris ülésen az egyházi gyűjteményi központok szerepeltek. Varga Lajos püspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója az intézmény történetét, működését, értékmentő munkáját mutatta be. Ezt követte Lackner Pál evangélikus püspök, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatójának előadása.

A múzeumi szekció a muzeológia és a turizmus kapcsolatára fókuszált. Régi és új működési elvek mentén bemutatkozott a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum Tanai Péter és Szlavkovszky Mariann közvetítésével, majd Bozóky Anita, a Váci Egyházmegye turisztikai igazgatója a kulturális élményért folytatott versenyről beszélt. Mint rámutatott, a figyelem korlátozott erőforrás, a statisztika szerint mindössze 21 percig képes figyelni az ember. Ezért arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a turisztikai látnivaló a látogatóban kíváncsiságot ébresszen.

Nagy Veronika és Gaylhoffer-Kovács Gábor kurátorok a váci székesegyház Az Ég veled! címet viselő, idén megnyílt kiállítása koncepcióját ismertették, mely a muzeológus szakma és a turisztika összehangolt és értékteremtő, szinergikus megvalósulására is jó példát jelent. Az előadásokat fórumbeszélgetés zárta.

Párhuzamosan folytak a levéltári szekció előadásai. Az állományvédelem elméletéről és gyakorlatáról P. Holl Adrien, a RETÖRKI munkatársa, valamint Czégé Petra, a MNL Békés Vármegyei Levéltára munkatársa tartott előadást.

Az egyházi levéltárak kutatásaira példát hozva Papanek Ferenc, a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár igazgatója a nézsai római katolikus elemi iskola történetét vázolta fel. A Haydneum zenetörténeti kutatásairól Egri Márton és Pintér Ágnes tudományos kutatók számoltak be. Elmondták: érdekes és izgalmas feladattal állnak szemben, amikor egy-egy mű különböző archívumokban is megtalálható. Ilyen esetben a kottakészítők döntik el, melyik változat válik előadhatóvá. Egy ilyen kutatásnak köszönhetően kerülhetett sor az idei 42. Régi Zenei Napokon J. M. Schenauer c-moll requiemjének ősbemutatójára.

Az egyházi örökség digitális megőrzése témájában Tömösközi Ferenc, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának egyháztörténésze a szlovákiai magyar levéltári iratok feltárásáról és digitalizációjáról szóló munkát ismertette.

Szatmári Judit, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárának igazgatója a 450 éves egyházkerületi levéltári forrásokról, míg munkatársa, Gyócsi Ádám a Ráday család levéltárában található ismeretlen Thököly levelekről értekezett.

Az egyházi levéltárak és a közművelődés kapcsolatáról Lakatos Andor, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár és Rétfalvi Balázs, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár munkatársai, míg a piarista levéltár közművelődési tevékenységének utóbbi éveiről Szekér Barnabás tartottak előadást.

Zárásként kerekasztal-beszélgetés keretében osztották meg gondolataikat a magyar levéltárügy aktuális kérdéseiről Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményi főigazgató-helyettese, Cseh Gergő Bendegúz országos vezető szakfelügyelő, Szende László, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi főosztályvezetője, Osváth Zsolt, a Magyar Főiskolai Levéltári Szövetség elnöke, valamint Koltai András, a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének elnöke.

A résztvevők szakemberek vezetésével járhatták be Vác város helyszíneit a konferencia keretében. A Váci Egyházművészeti Gyűjteményt Koncz Kinga igazgató, a székesegyház toronykilátójában található, Az Ég veled! kiállítást Nagy Veronika és Gaylhoffer-Kovács Gábor kurátorok, az egykori ferences templomot és rendházat Katona Miklós igazgató, a Hétkápolna kegyhelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutatta be. Vác Város Levéltárában Ábrányi Endre és Vida Ákos levéltárosok vezették körbe az érdeklődőket.

A konferencia szakmai kirándulással zárult. Az egésznapos program Márianosztrán, a kegytemplomban kezdődött, majd a Pálos Múzeum és Börtönmúzeumot tekintették meg Takács Péter börtönlelkész kalauzolásával. A nagymarosi plébániatemplomot Szekér Barnabás és Terdik Szilveszter ismertette, a visegrádi Mátyás Király Múzeumban és a királyi palotában pedig Buzás Gergely igazgató tartott szakmai idegenvezetést.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Váci Egyházmegye, EMET, MELTE

Magyar Kurír