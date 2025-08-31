Vác, a Dunakanyar szakrális kincse

A Váci Egyházmegye áprilisban indult podcastjának legújabb adásából az is kiderül, hogy a székesegyház toronykilátójából új perspektívában tárul fel a Dunakanyar, a PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpont étterme és kávézója gasztronómiai élményben részesíti a látogatókat. A félórás beszélgetésből hozunk részletet.

– Ha friss turisztikai adatot nem is tudok mondani, jól látható, hogy nyáron a magyarok többsége a Balatont választotta vagy Horvátországba ment nyaralni. Vác tekinthető-e turisztikai célpontnak?

– Vác miatt jöttem ide dolgozni, mert azt gondoltam, Vác és környéke elhelyezhető Magyarország turisztikai térképén Esztergom, Visegrád, Zebegény mellett a Dunakanyarban. Az utolsó tíz évben a Pécsi Egyházmegyénél dolgoztam, a Pécsi Püspökség brandjét építettem. Közben alakult ki a szakmai kapcsolat Váccal.

– Mi volt a hívószó, amiért Vácot választottad?

– Egy nagyon érdekes területét ismertem meg a turizmusnak, a vallási turizmust. A kulturális turizmuson belül értelmezendő, mégis van egy olyan fajta lelkisége, lelki többlete, ami speciálissá teszi ezt a területet. Egyik fő hívószó volt Vác mellett, hogy itt az egyháznak olyan értékei vannak, amelyek a vallási turizmus mentén értelmezhetők és felemelhetők, ugyanakkor gyönyörű kulturális értékek is, amelyek egyedülállóak Magyarországon.

– Mondtál egy kulcsszót. Mi a vallásturizmus?

– Ez az egyik legősibb utazási forma, a szent helyek felkeresése a középkorban tömegeket mozgatott meg. Van egy szűkebb értelmezése, mint zarándoklat, amikor az emberek vallási helyeket keresnek fel, és hitéleti célból utaznak, meg van egy tágabb értelmezése, amikor kulturális turistaként jelennek meg, vallási épületeket keresnek fel művészettörténeti, kulturális érdeklődéssel.

– Menjünk végig akkor együtt azokon a dolgokon, amiket megvalósítottál már Vácon. Mik voltak az első lépések?

– Megnyitottuk a 250 éves püspöki palotát a gyönyörű festett falakkal, bútortörténeti ritkaságokkal. Nagyon sokan rácsodálkoztak, hogy Vácott ilyen gyönyörű püspöki palota van. Szerencsésnek érzem magam, hogy egy fejlődő időszakban kapcsolódtam be a munkába, amikor a székesegyház felújítása zajlott. Az pedig külön kiváltság, hogy ehhez hozzátehettem a turisztikai tapasztalataimat, és a székesegyház egyik tornyából kilátót csináltunk. Vácról ránézni a Dunakanyarra egészen lenyűgöző élmény. Elkészült a látogatóközpont egy nagy konyhával, kávézóval és szálláshelyeink is vannak. Az egyházmegyének ezenkívül is nagyon izgalmas értékei vannak, a palotához kapcsolódó pincerendszer például. Egyelőre még nem látogatható, de bemutatásért kiált. Nagyon szép az egyházművészeti gyűjteményünk a nagypréposti palotában, tehát nagyon komplex értékkincsünk van.

– Van olyan visszajelzés a látogatóktól, hogy valaki idejőve tapasztalt meg valamit és kezdett el gondolkodni azon, hogy vajon jó úton van-e, és a vége megtérés volt? Volt ilyen tapasztalás vagy visszajelzés?

– Egyik nagyon szép metszéspontja a vallásturisztikának a szépség, a találkozás, a megismerés. Ezen keresztül az embereket meg lehet szólítani. A hagyományos gondolkodás szerint a turista meg a zarándok különbözik. A zarándok egy befelé irányuló, lelkét kereső, rítusokban gondolkodó, szabályokat követő személy, a turista pedig pont az ellenkezője, önmagából inkább kifelé nyíló, a szabadság, szabadosság felé hajlik. Mégis azt gondolom, hogy a kettőnek vannak metszéspontjai. A találkozások, a közösségi élmény, együtt lenni egy csoporttal, találkozni egy atyával, ezek mentén lehet jól dolgozni a vallásturisztikában és ezért lehetnek olyan emberek, akiket megérintünk. Pécsett volt ilyen tapasztalatom, amikor a múzeumpedagógiai foglalkozás után egy kisgyerek meg akart keresztelkedni.

– A váciak mit szólnak? Említetted a kávézót. Beülnek a kávézóba?

– Ezek a beruházások pénzt jelentenek a térségnek, a vállalkozóinak, de azt is jelenti, hogy munkahelyeket teremtünk, ahová váciakat hívunk meg dolgozni. Tehát van egyfajta gazdaságélénkítő szerepe, ami nagyon fontos. Másrészt a váciak szeretik a PüspökVác Rendezvényközpontot, az elmúlt évben háromszáz rendezvényünk volt. A toronykilátó pedig az ő büszkeségük is.

– Folyamatosan fejleszteni kell. Melyek most a kihívások?

– A pincerendszer és az új kávézó. A város nagyon nyitott, szeretik azt a fejlesztést, ami a püspökségen történik, de mégis akkor vagyunk jó úti cél, hogyha be tudunk kapcsolni különböző üzletágakat, például borturizmus, sportturizmus, kerékpárosok, dunai hajózás, tehát még számtalan olyan lehetőség van, amivel szinergiákat lehet teremteni.

– Ebben a város mennyire partner? Ha például a Váci Püspökség olyan hívószóvá válik, hogy még több parkolóhely kell, akkor a város ebben segít?

– Mindenben, amit eddig kértünk, a város partner volt. A turizmus szorosan összekapcsolódik egy városnak a gazdasági lehetőségével és fejlődésével. Ebben eddig együttműködést tapasztaltam. Mi magunk is hozzákapcsolódunk a városi nagy rendezvényekhez, illetve mi is készülünk. Azt gondolom, az egyházmegyei rendezvények jól illeszkednek abba a kulturális turizmusba, rendezvényturizmusba, amivel ezt a komplex kört csak kiegészítettük.

– Ha megengeded a végére, egy bátor kérdés. Mikor leszel elégedett, amikor azt mondod, hogy ezen most jó végig tekinteni?

– Én most is elégedett vagyok. Már most is nagyon sok munka van abban, ha csak a turisztikai területet nézzük, ahova az elmúlt három évben eljutottunk. Nagyon nagy elégedettséggel tudok végignézni a kollégákon, akik ezen dolgoznak és csapattá formálódnak közben mellettem. Nagy elégedettséggel tölt el a látogatók számának növekedése. Szívesen jönnek vissza, amit a számos vendégkönyvi bejegyzésben is látunk. Jó élménnyel voltak itt és másnak is mondják, hogy ide jöjjenek, ez mind-mind elégedettséggel tölt el.

A Lélekjelenlét a Váci Egyházmegye április végén indult podcastja, melyben egyaránt foglalkoznak hétköznapi és egyházi kérdésekkel, kihívásokkal, és igyekeznek azokra hiteles példákat felmutatva, keresztény hitünk mentén választ találni.

Forrás, fotó és videó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír