Válasszuk az aktív, alkotó jelenlétet! – Zsódi Viktor üzenete a diákoknak a nyári szünet kapujában

„Adj hát szolgádnak éber, bölcs és értő szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat.” Az olvasmányban hallott salamoni kérés az egyik legfontosabb kiindulópont, amikor arra keressük a választ, mi a feladatunk az előttünk álló hónapokban – fogalmazott szentbeszédében Zsódi Viktor SchP.

A nyári szünet egyszerre hozza el a megérdemelt megkönnyebbülés örömét és „egyfajta halk aggodalmat is bennünk, nevelőkben. A vakáció ugyanis a szabadság tiszta, fehér vászna, amelyre bármit fel lehetne festeni – és az, hogy végül mit sikerült alkotnotok, majd a tanévnyitó Veni Sanctén fog kiderülni.

Ha nem vigyázunk, a strukturálatlan idő, a magány és a digitális világ zajos ingerei könnyen elsodorhat benneteket, és kikezdheti mindazt, amit a tanév során építettetek. A mai Te Deum a mögöttünk álló hónapokért való hálaadás, és az előttünk álló időszakért való felelősségvállalás pillanata is: annak a tudatosítása, hogy mostantól ti magatok tartoztok felelősséggel önmagatokért, az időtökért és az egész életetekért néhány hónapra.”

A szív legmélyebb vágyainak természetét jól megvilágítja Andrej Tarkovszkij Stalker című filmalkotása – idézte fel Zsódi Viktor. – A történet középpontjában a titokzatos Zóna és az ott található Szoba áll: egy olyan hely, ahol annak, aki végigjárja a veszélyes utat, teljesül a legbelső, legtitkosabb kívánsága. A filmben elhangzik egy intő történet egy zónajáróról, aki azért indult el a Szobába, mert a fivére miatta halt meg, és az ő életét szerette volna visszakérni. Végigküzdötte magát a bonyolult akadályokon, ám amikor célba ért, nem a testvérét kapta vissza, hanem hirtelen mérhetetlenül gazdag lett – mert a Szoba

nem a kimondott szavakra, hanem a szív legmélyebb valóságára rezonált:

valójában a kapzsiság volt a zónajáró legbelső, rejtett vágya; bár kifelé és önmagának is azt állította, hogy a testvéréért küzd, a Zóna leleplezte a szívét.

A Bibliában a szív nem az érzelmek központja, hanem a döntések, az akarat és az intellektus centruma. A halló szív olyan belső iránytűt jelent, amely képes rezonálni az isteni igazságra, és nem hagyja magát eltéríteni a külső zajoktól vagy a felszínes vágyaktól. „Előttetek áll a nyár óriási szabadsága, és a kérdés az, hogy a ti szívetek halló szív lesz-e, vagy tompa, ugaron hagyott föld. (...) az igazság azonban szeptemberben, a Veni Sanctén derül majd ki: ott mutatkozik meg valójában, mire használtátok ezt a két és fél hónapot, és mi volt a szívetek igazi vágya” – mondta a tartományfőnök.

Ha nincs belső iránytű és minimális struktúra, a szabadság az inaktivitás fogságává válik, és egyszerűen megbénít – figyelmeztetett. – Fellép a „summer slide”, a szellemi képességek hanyatlása. A napi 2-3 vagy annál több órát meghaladó passzív képernyőhasználat és a közösségi média céltalan görgetése bizonyítottan depresszióhoz, szorongáshoz és magányhoz vezethet.

„A kőszikla ezzel szemben maga Krisztus és az ő szavainak tettekre váltása. A bölcs ember nemcsak hallgatja, hanem meg is teszi azt, amit Krisztus kér tőle. A sziklára épített nyár nem a semmittevés üressége, hanem a minőségi idő eltöltése.”

A léleknek szüksége van a pihenésre, de ez a nyugalom a Teremtőre figyelő, aktív és értékteremtő elcsendesedés, nem fásult tehetetlenség. Ferenc pápa Christus vivit kezdetű apostoli buzdításában figyelmeztet: ne hagyjuk magunkat elaltatni a modern kor ezen szirénjei által, amelyek el akarnak téríteni az élet mélyebb értelmének keresésétől. Jézus arra hív, hogy építsünk sziklára: válasszuk az aktív, alkotó jelenlétet és a valódi emberi kapcsolatokat – tette hozzá a tartományfőnök.

„Az iskola falain kívül derül ki igazán, milyen belső fény lakik bennetek, és milyen világosságot tudtok gyújtani a környezetetekben. A nyár az a laboratórium, ahol megtanulhattok felelősséget vállalni a saját időtök és az életetek felett. Hogy a gyakorlatban ez a nyár ne a hanyatlás és a szétcsúszás, hanem a sziklára épülés és az értékes időtöltés ideje legyen, négy rövid tanácsot adjak nektek:

A nyár nem üresjárat. Ha hetekig semmit sem olvasol, a nyár végére érezhetően visszaeshet a szövegértésed. Szeptemberben beülsz a padba, és azt veszed észre, hogy a kémiaórán elhangzott alapvető képleteket sem érted. Találj olyan könyvet, ami valóban érdekel; az örömből végzett olvasás fejleszti leginkább a nyelvedet és a szellemedet. Legyen kedvenc könyved a nyár végére, keresd meg a számodra vonzó olvasmányokat!

A testnek is kell a vakáció. Mozogj kint sokat a szabadban! Menj el a cserkészettel táborozni, vegyél részt az osztálytúrákon vagy a vitorlástáborban! A szünetben a napirend hiánya miatt könnyen lecsökken a fizikai aktivitásod, ezért tudatosan tegyél ez ellen, és fedezd fel a teremtett világ szépségét!

Urald a képernyőt, ne ő uraljon téged! Most neked kell parancsolnod a képernyőidőnek: ne a telefonod irányítsa a napodat, hanem te uralkodj felette! A túl sok passzív közösségi média bizonyítottan rontja a hangulatodat és az önértékelésedet, hosszú távon rossz lesz neked. A céltalan pörgetés mit sem ér, szorítsd korlátok közé! A haszontalan időtöltés helyett használd a digitális eszközöket alkotásra, tanulásra vagy valódi, mély beszélgetésekre a barátaiddal.

Tervezz és fedezz fel – kutasd fel a benned rejlő lehetőségeket! A nyár a legjobb időszak arra, hogy új, jó szokásokat próbálj ki, értelmes szabadidős tevékenységeket keress, és bátran kísérletezz! Legyél önálló, kapcsolódj be alkotó projektekbe, és adj valódi értelmet az életednek a társaiddal együtt.”

Jézus a szívhez szólt, és belső átalakulást követelt. „Ez a tekintély hív most titeket is arra, hogy a vakáció kapujában hozzatok okos döntéseket” – hangzott el a szentbeszédben, mely teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás és fotó: piarista.hu

Magyar Kurír