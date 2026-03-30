Váljunk a béke igazi építőivé – A Szabadkai Egyházmegyében folytatódott az Eucharisztikus lánc

Külhoni – 2026. március 30., hétfő | 18:13
Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) idén is megszervezte a nagyböjtben az „Eucharisztikus lánc” elnevezésű kezdeményezést, mely keretében az európai püspökök megadott időpontban szentmisét mutatnak be, ezúttal a „fegyvertelen és lefegyverző” békéért, Ukrajna és a Szentföld békéjéért. Fazekas Ferenc megyéspüspök március 27-én mutatott be koncelebrált szentmisét Szabadkán.

A szabadkai Jézus Feltámadása templomban bemutatott szentmisével a Szabadkai Egyházmegye is csatlakozott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) békéért indított kezdeményezéséhez: a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia tagjaiként közös imával és szentmisével kérték a világ békéjét.

A püspök szentbeszédében hangsúlyozta a közösség és az állhatatos ima fontosságát a nehéz időkben, arra hívva a híveket, hogy saját közösségeikben a béke igazi építőivé váljanak.

Különleges pillanat volt a szentmise végén, amikor a püspök megáldotta a neves mester, Stipan Bašić új művészeti alkotását: egy kifejező, fából készült ábrázolást, amely a keresztény hit központi titkait egyesíti: a kép felső része az áldozat és a szeretet jelképeként a megfeszített Krisztust ábrázolja, míg az alsó rész, az üres sír a halál feletti győzelem és a feltámadás reményének erőteljes szimbóluma.

A műalkotás ezentúl a templom terét díszíti, vizuális ösztönzést nyújtva a hívek számára Krisztus szenvedésének szemlélésére, valamint arra az örömnek a megélésére, amelyet a húsvét hoz.

A nagyböjt idején szervezett Eucharisztikus láncot először 2021-ben indította útjára a CCEE. Ekkor a tanács tagjai előre meghatározott napokon mutattak be szentmisét a covid járvány áldozataiért és családjaikért. Ez az egész kontinensre kiterjedő, összehangolt kezdeményezés a következő években is folytatódott, és 2023-tól a szentmiséket a békéért ajánlották fel.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: szabadkai Jézus Feltámadása plébánia

Magyar Kurír

#béke #CCEE #háború #háború Ukrajnában #imádság #Szentföld

