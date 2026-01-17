Vallástudomány digitális módszerekkel – Konferenciát szervez az ELTE BTK

A fő téma a középkori vallási és kulturális örökség feldolgozásának lehetőségei a 21. században. A konferencia előadói emellett a technológia kétélű kardjával is foglalkoznak, bemutatva a legmodernebb digitális módszereket, ugyanakkor világosan felvázolva az emberi jelenlét pótolhatatlan felfedező, elemző és irányító szerepét.

Az előadók között szerepel Jan Hajič jr. a prágai Károly Egyetemről, valamint Kelemen Áron győri bencés szerzetes; Suba Katalin a csehországi Masaryk Egyetemről, az amerikai Zachary Thomas, továbbá más magyar kutatók és doktoranduszok.

A konferencia során bemutatják a Telegdi, Mossóczy és az Agendarius – Rítusok, népnyelvűség és lelkipásztorkodás a 16. század végi Magyarországon című konferenciakötetet is (szerk. Lenyó Orsolya és Tóth Richárd, ELTE BTK Vallástudományi Központ–Liturgiatörténeti Kutatócsoport, Műhelytanulmányok 9, Argumentum Kiadó, Budapest, 2025).

A Földváry Miklós István által vezetett MTA-ELTE Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport rövid konferenciájának célja, hogy bemutassa a világ legnagyobb középkori adatbázisa, az Usuarium lehetőségeit, és egyben valódi párbeszédet folytasson a digitális módszerek használatáról a bölcsészettudományokban, az egyszerű Excel-táblázatoktól és kottázó szoftverektől a nagy nyelvi modellekig, a genomikus algoritmusokig és a gépi tanulásig.

További információk ITT érhetők el.

A konferencia minden érdeklődő számára nyitott.

Forrás és fotó: Eötvös Loránd Tudományegyetem



Magyar Kurír