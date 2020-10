Vallásturisztikai fejlesztésre kapott támogatást a mátraverebély-szentkúti kegyhely

A közelmúltban nemzeti emlékhellyé is nyilvánított Mátraverebély-Szentkút pályázatot nyert a római katolikus búcsújáróhely fejlesztésére, különös tekintettel családbarát-szolgáltatások kialakítására és infrastrukturális fejlesztésekre. A projekt hátteréül a 2118/2017. (XII.28.) kormányhatározat szolgál Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséről. A 3 409 255 798 forint összegű támogatásból többek között családi apartmanok, kemping, játszótér, sportpálya, napelempark létrehozását, parkolók és utak kiépítését, illetve a Kálvária-kápolna felújítását valósítja meg a kegyhelyet üzemeltető Fons Sacer belső egyházi jogi személy. A cél a májustól októberig tartó búcsúszezon meghosszabbítása; a családos, fiatal és határon túli zarándokok és turisták megszólítása.

A 2013 óta befejezett és részben most is zajló rekonstrukciók a búcsújáróhely központi elemeit érintették; megvalósult a kegytemplom és a rendház teljes felújítása, megújultak a szabadtéri létesítmények, átépült a zarándokház, újjáépültek a zarándokszállások, elkészült a fogadóépület és a buszforduló. Ennek köszönhetően Szentkút a hagyományos egyházi funkció ellátása mellett komplex turisztikai szolgáltatóvá is vált.

Napjainkban a vallási turizmus a világ idegenforgalmának megközelítőleg 32 százalékát adja, és aránya folyamatosan nő. A fejlesztés megvalósulásával azonban nemcsak vallási, hanem kulturális motivációjú látogatókra is számítanak a kegyhelyen, valamint fekvéséből adódóan az aktív és az ökoturizmus kedvelőire is. A további bővítést az is indokolttá teszi, hogy az elmúlt években érezhetően többen keresik föl a régiót, a vendégéjszakák száma folyamatosan nő. Egyrészt mert itt, Nógrád megyében található Magyarország legnagyobb és legértékesebb eredeti helyszínen megmaradt műemlékfaluja, Hollókő; valamint Ipolytarnóc, a világ harmadik leggazdagabb őslábnyomos lelőhelye; másrészt mert egyre népszerűbb a hegyvidéki, természetjáró turizmus, aktív és ökoturizmus, amelyben a térség nagyon jó potenciállal bír, köszönhetően a Mátrának és a Cserhátnak. Mátraverebély-Szentkút, Hollókő és Ipolytarnóc között már élő turisztikai együttműködés van.

A most elnyert támogatásból családi apartmanok, beltéri játszószoba, a kegyhely teljes területének komplex tájépítészeti rekonstrukciója, kemping, multifunkcionális sportpálya, rossz idő esetére új fedett foglalkoztató valósul meg. Emellett játszótér, tűzrakó helyek, valamint padok és asztalok telepítése történik a kegyhely több pontján, a szabadtéri misézőhellyel szembeni domboldal amfiteátrum jellegű kiépítésével és az eligazító táblák egységesítésével együtt. A projekt része a Kálvária-kápolna felújítása és ott urnatemető kialakítása, a kegytemplom fűthetővé tétele, a parkolók szilárd burkolattal való ellátása, két darab büfékocsiból álló szabadtéri büfé, valamint kegytárgybolt létesítése búcsúk idejére, biztonsági kamerák telepítése, karbantartáshoz és üzemeltetéshez szükséges gépek és eszközök beszerzése. A fejlesztés keretében valósul meg a kegyhelyet ellátó napelempark megépítése, két szolgálati lakás felújítása, a szelektív hulladékgyűjtés megoldása a kegyhely egész területén, a marketingtevékenység fejlesztése, integrált marketingkommunikációs tevékenységek és kampányok bevezetése, Mátraverebély-Szentkút mint márkanév széles körű promóciója, valamint az együttműködések további fejlesztése a környező turisztikai célpontokkal.

Forrás és fotó: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely

Magyar Kurír