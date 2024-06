Vallásturisztikai képzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

Magyarország vallási értékkincseinek bemutatása, a keresztény hithez kapcsolódó kulturális emlékek és turisztikai attrakciók népszerűsítése – többek között ilyen célokkal indul útjára 2024 szeptemberében a két féléves, levelező tagozaton elérhető vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen (EKKE).

A témában tartott ünnepélyes sajtótájékoztatón Ternyák Csaba érsek, az intézmény nagykancellárja úgy fogalmazott: az Egri Főegyházmegye több szempontból is vonzó az idelátogatók számára, hiszen az egyházi értékek, a borvidék sajátossága, a történelmi és kulturális örökségek miatt is sokan keresik fel szűkebb hazánkat.

Az idegenvezetői munka mindehhez elengedhetetlen, melyet új szintre emel majd a szeptemberben induló vallásturisztikai szakirányú továbbképzés – mondta a főpásztor.

Az egri érsek örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt években számos felújítás valósult meg a vármegyeszékhelyen, amelyek nemcsak az emberek javát, hanem Isten dicsőségét is szolgálják. Kiemelte, hogy a napokban öt év után először mutatott be szentmisét a megújult egri bazilikában.

A sajtótájékoztatón Pajtókné Tari Ilona, az EKKE rektora beszédében kiemelte: az egyetem feladatának tekinti a kulturális értékek megőrzését, megismertetését és fejlesztését.

Magyarországon a kulturális örökség nagy része vallási jellegű, és ehhez intenzív turisztikai tevékenység kapcsolódik. Az ágazat dinamikus fejlesztése pedig elengedhetetlenné tette, hogy a hozzá kapcsolódó szakemberképzés is megújuljon – fogalmazott az egyetem rektora.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés elindításával is szeretne hozzájárulni a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv által kitűzött célokhoz, a kereszténység nemzetmegtartó szerepének erősítéséhez, valamint a kulturális adottságok és örökségek elismertségének növeléséhez – mondta Pajtókné Tari Ilona.

Nacsa Lőrinc, a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos arról szólt, hogy a kormány támogatja az Egyház értékmegőrző munkáját. Az egri egyetem nagy felelősséget vesz magára a két féléves képzés elindításával, amelyhez a kormány egyedi ösztöndíjrendszer elindításával szeretne hozzájárulni.

Az esemény zárásaként a Pannonhalmi Főapátsággal, a Tihanyi Apátsággal, a Tiszántúli Református Egyházkerülettel, a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhellyel, a Máriapócs Nemzeti Kegyhellyel, valamint a Viator Természetjáró Kulturális Egyesülettel (Zarándokakadémia) kötött együttműködési megállapodást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora.

Ennek aláírásával a vallásturisztikai szereplők hivatalos formában is megerősítették, hogy támogatják az egri felsőoktatási intézmény új képzésének megvalósítását.

Forrás: Egri Főegyházmegye; uni-eszterhazy.hu



Fotó: Nagy Adri



Magyar Kurír