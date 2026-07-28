Vandalizmus Međugorjéban: megrongálták a Mária-szobrokat és gyújtogattak a szabadtéri oltárnál

Čitluk rendőrkapitányságára hajnali 4.30 körül érkezett a bejelentés, hogy fekete festékkel fújták le és sértő graffitikkel csúfították el a Međugorje Podbrdo nevű részén található Szűz Mária-szobrot. A Jelenések hegyén álló Szűzanya-szobor talapzatára több feliratot is festettek; a vandalizmus nyomai a szobor hátoldalán is láthatók.

Az elkövető fekete festékkel fújta le a Jelenések hegyén elhelyezett, az 1982-es évszámot viselő emlékkövet is.

A Jelenések hegye Međugorje egyik legfontosabb imahelye. A fehér márványszobrot 2001. szeptember 8-án, a međugorjei jelenések kezdetének huszadik évfordulója alkalmából állították fel. A szobrot koreai zarándokok adományából készítették, és helyi hívek vitték fel a hegyre.

Megrongálták a Međugorjéhoz tartozó Kék kereszt közelében álló kisebb Mária-szobrot is. A Szűzanya-szobor arcát és egyik kezét fekete festék borítja. Az előtte található kőtáblára sértő feliratot fújt az elkövető.

A rongáló az éjszaka folyamán gyújtogatott a međjugorjei Szent Jakab-templom szabadtéri oltárnál. A templom szabadtéri oltáránál keletkezett tűzről június 28-án reggel 5 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre.

A vandalizmus helyszíneire kivonult a Hercegovina-Neretva kanton Belügyminisztériumának rendőrsége és tűzvédelmi ellenőre. A helyszíni vizsgálatot a mostari ügyészség felügyelete mellett folytatták le.

A Hercegovina-Neretva kanton Belügyminisztériumának honlapján június 28-án közölték, hogy Nyugat-Hercegovina kantonban megtaláltak és őrizetbe vettek egy, a međjugorjei rongálásokhoz köthető személyt. A büntetőeljárást és az egyéb törvényben előírt intézkedéseket az illetékes ügyészség felügyeletével hajtják végre.

A Hercegovina-Neretva Kanton Belügyminisztériuma köszönetét fejezi ki a polgároknak és a médiának az együttműködésért és az információkért, amelyek hozzájárultak az érintett eseményekkel összefüggésbe hozható személy felkutatásához – közölte a rendőrség.

Különös súlyt ad a történteknek, hogy a kegyhely hagyományosan leglátogatottabb eseménye, az ifjúsági zarándoklat, a Mladifest augusztus elsején veszi kezdetét.

Megkezdődött a festék eltávolítása és az érintett területek megtisztítása.

A međugorjei plébánia közleménye a vandalizmus kapcsán

A vandalizmussal kapcsolatban a međugorjei plébániahivatal közleményt adott ki, amelyet teljes terjedelmében közlünk:

„Nagy szomorúsággal értesültünk arról a vandál cselekményről, amely megrongálta plébániánk imádságos helyeit. Azonnal megkezdtük a megtisztítást és a károk helyreállítását, hogy valamennyi helyszín ismét méltó módon szolgálhassa az imádságot. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás, a béke, valamint a Boldogságos Szűz Mária, a Béke Királynője tiszteletének helye maradjon.

Különösen szeretnénk arra kérni minden hívőt, hogy erre az eseményre úgy válaszoljon, ahogyan a Szűzanya már több mint negyven éve tanít bennünket Međugorjéban: imádsággal, böjttel és megbocsátással.

Imádkozzunk azok szívének megtéréséért, akik ezt a tettet elkövették, hogy az Úr kegyelmével megérintse őket, és a jóság útjára vezesse. Imádkozzunk minden ember szívének békéjéért is.

A Szűzanya szüntelenül arra hív bennünket, hogy a béke hordozói legyünk. Ez az esemény ösztönözzön bennünket arra is, hogy még komolyabban vegyük hívását: ne rosszal viszonozzuk a rosszat, hanem életünkkel tegyünk tanúságot a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről.

A kegyhely továbbra is nyitva áll minden zarándok előtt. A liturgikus rend zavartalanul folytatódik, és valamennyi helyszínt gyorsított ütemben tisztítanak és teszik alkalmassá arra, hogy a Béke Királynője közbenjárására ismét az imádság és az Úrral való találkozás helyei lehessenek.”

A Magyar Kurír is csatlakozik a međugorjei plébániahivatal felhívásához, és arra kérjük olvasóinkat, imádkozzanak azok szívének megtéréséért, akik ezt a tettet elkövették, hogy az Úr kegyelmével megérintse őket, és a jóság útjára vezesse.

Forrás: ika.hkm.hr

Fotó: Fábián Attila

Hollósi Judit, Gátas Judit/Magyar Kurír