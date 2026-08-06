Varga László püspök Pécsen: A szentség nem a bűntelenség, hanem az Istennel való kapcsolat gyümölcse

A liturgián koncelebráltak az egyházmegye jelen lévő papjai. A kaposvári főpásztor Bíró László nyugalmazott tábori püspökért ajánlotta fel a szentmiseáldozatot.

A római Santa Maria Maggiore-bazilika, a legősibb Mária-templom felszentelésének évfordulóját ünnepeljük augusztus 5-én, mely a pécsi Havas Boldogasszony-templom búcsújának ünnepnapja is.

A Pécs oltárának nevezett, a város fölé szerényen magasodó templomot az 1690–91-es pestisjárvány elmúltával a környék lakossága építette, megtartva a veszedelem idején tett fogadalmát, hogy templomot emelnek Havas Boldogasszony tiszteletére.

A meredek lejtőkön a hátukon, vállukon cipelték fel az építőanyagot a fehér színű, „havas” sziklákra, mintha azt a Szűzanya jelölte volna ki számukra hófehér ragyogásával, ahogy tette a Santa Maria Maggiore-bazilika helyének kijelölésével is a 4. században. A pécsi templomnak 1844-ben XVI. Gergely pápa adományozott búcsúkiváltságot Szűz Mária ünnepeire.

Varga László püspök szentbeszédében az életszentségről mint keresztény életünk lényegi pontjáról elmélkedett.

Isten akarata mindannyiunk számára a szentség, amely nem a bűn nélkül való életen, hanem a mennyei Atyával, Jézussal és a Szentlélekkel való szoros kapcsolatunkon múlik – emelte ki a kaposvári megyéspüspök.

Az Egyház történelmében a szentek hosszú sora az igazolja, hogy

a szentség elérhető a gyarló ember számára is. Ehhez azonban mindnyájunk számára elengedhetetlen, hogy időt szánjunk Istenre.

A szeretetkapcsolatok természetéből fakad, hogy akit szeretünk, azzal időt akarunk tölteni. Az Istennel töltött időre valójában nem az Úrnak, hanem nekünk van szükségünk, hogy jelenléte és útmutatása átformálhassa kapcsolatainkat, terveinket és mindennapi döntéseinket – figyelmeztetett a szónok.



Ebben Szűz Mária számunkra a követendő példa, aki az első tanítványként egész lényével Jézusra figyelt.

Mária nemcsak vágyott Isten szavának beteljesülésére, de a keresztnél, a legnagyobb sötétségben is rendíthetetlenül hitte, hogy a történetnek nincs vége, és Jézus ígéretei valóra válnak.

A Szűzanya tanít meg minket az Istennek szánt idő fontosságára, az Isten szavára való vágyakozásra, annak meghallására és meghallgatására, esélyt adva neki arra, hogy életünk legmélyebb pontjain is megszólítson, vezesse kapcsolatainkat, terveinket és vágyainkat – fogalmazott Varga László.

Majd azzal folytatta, hogy amikor Isten szentségre hív, nem a mi emberi erényeinkre, hanem saját szentségére hivatkozik, hiszen az ő gyermekei és így az ő, a Szent képmásai vagyunk. Az életszentséget nem saját erőnkből kell megvalósítanunk – ami az ember számára lehetetlen –, hanem a szívünkbe árasztott Szentlélek által, aki a leghűségesebb, állandóan jelen lévő társunk.

A szentség eléréséhez a Szentlélekkel kell jó kapcsolatban lennünk, hogy meghalljuk Isten minket megszólító, diszkrét hangját, hogy több esélyünk legyen rá, hogy szentté tudjon tenni minket a Szentlélek, akinek ez a legfőbb terve.



Istennek semmi sem lehetetlen, nekünk igen, ha csak a saját erőnkből próbálkozunk – mutatott rá szentbeszédében a főpásztor. – Ha a szentség Lelke vezethet minket, akkor szentté válhatunk, mert Istennek minden lehetséges.

Köszönjük meg az elhívásunkat Istennek, hogy kiválasztott minket az életszentségre, és megadott hozzá mindent azzal, hogy megkaptuk a Szentlelket. Kérjük a Szűzanyát, hogy járjon közbe értünk, legyen társunk és hű segítőnk, és segítsen abban, hogy ugyanabban a dicsőségben részesüljünk, amelyben őt részesítette a mi Atyánk, a mennyei Atya – zárta szentbeszédét Varga László kaposvári megyéspüspök.

A két napon át tartó búcsúi ünnep nyitó szentmiséje után a Havas Boldogasszony-kegykép másolatával a Boldogságos Szűzanya tiszteletére körmenetben énekeltek és imádkoztak a résztvevők a templom melletti Havi-hegyi sétányon.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír