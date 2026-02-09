Várják a jelentkezőket az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hitéleti képzéseire

„Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola – bár történeti küldetése a tanítóképzésben gyökerezik – az egykori váci szemináriummal összefonódva régóta nyújt hitéleti képzéseket is. Katekéta és lelkipásztori munkatárs, valamint kántor alapszakjainkra hosszú évek óta folyamatos a jelentkezés” – mondja Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora.

A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakot végzett hallgatók katekétaként egyházközségekben adhatják át a hitbeli ismereteket a különböző korcsoportoknak, támogatva a gyerekek és a fiatalok közösségi és egyéni hitéletét. Lelkipásztori munkatársként pedig aktívan részt vehetnek a közösségi élet szervezésében és irányításában, egyes liturgikus cselekmények vezetésében és végzésében, valamint karitatív és kulturális feladatok ellátásában.

A kántor alapszak hallgatói a gyakorlatorientált képzés során a templomi kántori szolgálatra készülhetnek fel hat félév alatt. A képzés része többek között a liturgikus gyakorlat a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban, az adventi és nyári templomi szolgálat, valamint a szemesztereket lezáró vizsgahangverseny, amelyeken hangszeres és énekes tudásukról adhatnak számot.

A hitéleti képzések iránt érdeklődők az ősszel elindított hittanár-nevelőtanár MA-szakra is jelentkezhetnek. „A Váci Egyházmegye igényeire is odafigyelve igyekszünk személyre szabott tanulási utakat biztosítani volt hallgatóinknak és a külső jelentkezőknek. Ezért a pedagógus- vagy teológiai diplomával rendelkező felvételizőknek rövid ciklusú, két év alatt tanári oklevelet adó tantervet dolgoztunk ki” – mondja az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. A hittanár-nevelőtanár mesterképzést végzettek az iskolai, plébániai hitoktatásba kapcsolódhatnak be, valamint nevelőtanárként helyezkedhetnek el oktatási és szociális intézményekben. Részt tudnak venni plébániai közösségük építésében és vezetésében, közéleti és szociális szolgálatának szervezésében, missziós, tanítói és evangelizációs munkában.

Az intézmény hitéleti képzéseire nem a Felvi.hu-n keresztül, hanem a főiskola honlapján elérhető elektronikus felületen lehet jelentkezni 2026. június 9-ig.

Az érdeklődők további felvételi információkat az avkf.hu oldalon találnak.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola



Magyar Kurír