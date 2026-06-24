Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelkigyakorlatra

Hazai – 2026. június 24., szerda | 17:35
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„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt” (Fil 2,5) – ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelkigyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18–19-i hétvégén. A jelentkezés határideje: július 12., vasárnap.

Szent Pál a Filippieknek írt levélben azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelkigyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén nyolcadik alkalommal megrendezendő lelkigyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye és egyben a közösségépítés tere.

A lelkigyakorlat helyszíne, ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola és Gimnázium (4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.).

A felkért előadók Molnár-Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa és országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a sátoraljaújhelyi Piarista Jelenlét vezetője lesznek.

A vasárnap délelőtti szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz.

A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9.30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul (a tervezett program vázát levelünkhöz csatoljuk).

Ez alkalommal csak 18 év feletti résztvevőket tudnak fogadni, mivel nem tudják vállalni a gyermekek fogadására vonatkozó szigorú törvényi előírások által megkövetelt körülmények biztosítását. Az épület nem akadálymentesített.

A szervezők 10 ezer forint minimális részvételi díjat határoztak meg; a fennmaradó költségeket nagylelkű adományozók támogatásából tudják kigazdálkodni. Ezért is kérik, aki teheti, a saját hozzájárulásán felül támogassa szerényebb anyagi körülményekkel rendelkező testvérei részvételét a lelkigyakorlaton.

A férőhelyek száma korlátozott, ezért javasolják a mielőbbi jelentkezést.

Jelentkezési határidő: július 12., vasárnap.

A regisztrációs felület ITT érhető el.

A részvételi díjat az alábbi számlaszámra kérik utalni:

Bankszámla: 10700361-69073597-51400006
Számlatulajdonos: Boldog Ceferino Intézet
Nemzetközi utalás esetén: SWIFT: CIBHHUHB - IBAN: HU60 1070 0361 6907 3597 5140 0006
A közlemény rovatba a következőt írják: Roma lelkigyakorlat részvételi díj ..... fő

Forrás: Bángi-Magyar Anna és Németh Péter/Boldog Ceferino Intézet

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír

#cigányság #egyházmegyék #lelkigyakorlat #programok

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