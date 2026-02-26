Városi keresztútra és közös tanúságtételre hív a főegyházmegye Veszprémben

A 14 stáció során Krisztus szenvedésének titkáról elmélkednek a résztvevők Udvardy György érsek vezetésével, együtt kérve a kegyelmet Krisztus hű követéséhez.

A városi keresztút nemcsak egy áhítat, hanem a hit és az egység látható jele is: együtt imádkozva a város plébániáihoz tartozó hívek és papok tanúságot tesznek arról, hogy Krisztusban egy testet alkotunk.

Ahogyan az elmúlt években, a keresztút útvonala ezúttal is jelképes: a város szívéből a hegytetőn álló keresztig vezet, emlékeztetve arra, hogy a szenvedés útja a feltámadás reményébe torkollik.

A Veszprémi Főegyházmegye szeretettel vár mindenkit a közös nagyböjti tanúságtételre.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

