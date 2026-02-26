Városi keresztútra és közös tanúságtételre hív a főegyházmegye Veszprémben

Hazai – 2026. február 26., csütörtök | 14:30
3

A húsvétra vezető nagyböjti úton idén is közös imádságra hívja a Veszprémi Főegyházmegye a városban és a környéken élő híveket: február 27-én, pénteken 17 órakor városi keresztút indul a Margit-romoktól, mely a Séd völgyén keresztül a Szent Benedek-hegyre vezet.

A 14 stáció során Krisztus szenvedésének titkáról elmélkednek a résztvevők Udvardy György érsek vezetésével, együtt kérve a kegyelmet Krisztus hű követéséhez.

A városi keresztút nemcsak egy áhítat, hanem a hit és az egység látható jele is: együtt imádkozva a város plébániáihoz tartozó hívek és papok tanúságot tesznek arról, hogy Krisztusban egy testet alkotunk.

Ahogyan az elmúlt években, a keresztút útvonala ezúttal is jelképes: a város szívéből a hegytetőn álló keresztig vezet, emlékeztetve arra, hogy a szenvedés útja a feltámadás reményébe torkollik.

A Veszprémi Főegyházmegye szeretettel vár mindenkit a közös nagyböjti tanúságtételre.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #imádság #nagyböjt #programok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató