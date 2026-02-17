Vasárnap a ferences templomokban a rendtartomány oktatási-nevelési intézményei javára gyűjtenek

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány ma hét jelentős intézményt tart fenn a köz- és felsőoktatás, valamint a szociális ellátás területén:

A budapesti Testvérkék Óvoda (Pasarét) négy csoportban, ferences szellemiségben és rendszeres szerzetesi jelenlét mellett neveli a gyermekeket. A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium a rend legnagyobb budapesti oktatási intézménye, amely az egyéni fejlődést támogató „Kísérés” elnevezésű mentorprogramjáról és erős közösségi életéről ismert; az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium – közismert nevén Franka – országos beiskolázású fiúgimnázium, mely különös hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra és a bentlakásos közösségi nevelésre; míg a hatosztályos, koedukált szentendrei Ferences Gimnázium a tehetséggondozásra fekteti a legnagyobb hangsúlyt, immár civil vezetés mellett, de szoros ferences kötődéssel. A Collegium Seraphicum a pécsi egyetemisták számára fenntartott szakkollégium, mely a minőségi szakmai fejlődést és a közösségi hitéletet ötvözi egy történelmi kolostorépületben. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a ferences, bencés és piarista rend közös felsőoktatási intézménye, amely a jövő hitoktatóit és teológusait képzi. A Gyöngyösön működő Autista Segítő Központ országosan egyedülálló módon integrálja az autizmussal élő gyermekek oktatását és bentlakásos szociális ellátását.

Ezenfelül a 120 órás Ferences Pedagógiai Alapképzés (FEPA) minden ferences intézmény pedagógusa számára elérhető, sőt elvárt továbbképzés, melynek célja, hogy a szakmai önreflexiót, közösségépítést és a ferences lelkiség elmélyítését egyszerre szolgálja. Nem csupán kreditgyűjtésről van szó, hanem hálózatépítésről és egyfajta közös identitás kialakításáról.

A ferences oktatási intézményrendszer egyszerre küzd infrastrukturális, pedagógiai és társadalmi kihívásokkal, ugyanakkor stabil közösségeket épít. Az óvodától a szakkollégiumig, a tehetséggondozástól az autizmussal élő fiatalok támogatásáig ugyanaz a küldetés rajzolódik ki: olyan embereket nevelni, akik hitben, emberségben és felelősségben tudnak növekedni.

Az intézmények felelős gazdálkodással törekszenek arra, hogy a költségvetési hiányokat a lehető legalacsonyabb szinten tartsák, azokra az emberség, a keresztény hit és a ferences lelkiség továbbadásának helyeiként tekintenek – nem utolsósorban pedig a jövő hivatásainak bölcsőiként.

Forrás és fotó: Ferences Média

