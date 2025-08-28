Védőszentjük, Szent Lőrinc ünnepe alkalmából találkoztak a levéltárosok Gyulafehérváron

A találkozó szentmisével kezdődött, amelyet Küsmődi Attila örmény katolikus vikárius és plébános mutatott be az érseki palota kápolnájában.

A szakmai részt Bernád Rita, a Főegyházmegyei Levéltár igazgatója nyitotta meg. A levéltárosok beszámoltak az utóbbi év változásairól, eredményeiről, helyzetükről. Jelen voltak a Gyulafehérvári Érseki Levéltár, a Marosvásárhelyi, Gyergyószentmiklósi, Sepsiszentgyörgyi, Székelyudvarhelyi, Csíkszeredai és Szamosújvári Gyűjtőlevéltárak, valamint a Csíkszeredai Restaurátor Műhely munkatársai, akik a szakmai beszámolók alapján betekintést nyerhettek egymás munkájába, feladataiba.

A levéltárosok két új munkatársat is köszönthettek soraikban: Kuna-Lupták Annamáriát, a Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár és Könyvtár, valamint Boros Emesét, a Kolozsvári Gyűjtőlevéltár alkalmazottját. Beszámolóikból megtudhatták a résztvevők, hogyan kerültek kapcsolatba a levéltárakkal, valamint, hogy rövid időn belül milyen feladatokban vettek részt.

Róth András nyugalmazott könyvtáros, a Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltár munkáját segítő szakember a régi könyvekben fellelhető színes előzékpapírok típusairól, elkészítésük és felhasználásuk módjairól tartott ismertetőt.

A sort Pál Péter, a Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár és Restaurátor Műhely levéltáros-restaurátora folytatta. Bemutatójából megismerhették az elmúlt év munkáinak egy kis válogatását.

Tóth Krisztián, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár munkatársa az elmúlt év statisztikai adatait tárta a jelenlévők elé.

Pénzes Lóránd, a Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltár önkéntes levéltárosa tanári főállása mellett levéltárosi munkáiról, eredményeiről számolt be.

Barabás Kisanna, a Marosvásárhelyi Gyűjtőlevéltár munkatársa ismertette a jelenlévőkkel a levéltár látogatottságára és az adatszolgáltatásra, valamint a levéltári anyagok digitalizálására vonatkozó adatokat. Kitért a könyvtárban hátralévő rendezési feladatokra, és a levéltári és múzeumpedagógiai foglalkozások tartása is szóba került.

Küsmődi Attila örmény katolikus vikárius-plébános a Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár állapotát ismertette.

Bernád Rita, a Főegyházmegyei Levéltár igazgatója az elmúlt egy év eredményeiről számolt be: plébániai levéltárak és könyvtárak begyűjtéséről, levéltárpedagógiai tevékenységekről, kiállításokról, tudományos publikációkról.

A szakmai beszámolók után a délutáni órákban a kis csapat meglátogatta az érseki palotában található egyháztörténeti kiállítást, amely bemutatja a gyulafehérvári főegyházmegye gazdag egyháztörténeti és egyházművészeti értékeit. Ezt követően a levéltárosok a nemrég megnyitott fejedelmi palota felé vették útjukat, ahol Gyulafehérvár múltjába és a fejedelmi udvar életébe nyerhettek betekintést.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír