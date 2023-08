Véget ért az idei KAZETTA Katolikus Zenei Tábor

Egy már tapasztalt, nem első alkalommal KAZETTA-táborozó számára az idei alkotómunka is hatásos és várt eredményt hozott. A közös zenekari munka és az egyéni zenei órák minden résztvevő zenei, hangszeres és énekes tudásához hozzá tudtak adni valami pluszt.

A szombat délutáni táborzáró koncerten a direkt erre az alkalomra összeállt zenekarok által megtanult két-két dalt hallgathattak meg azok, akik erre az eseményre ellátogattak Balatonboglárra, a Babel Camp területére. Az elhangzott műveket, imádságos, dicsőítő énekeket a csapatok az adott zenekar adottságait figyelembe véve hangszerelték újra a tanárok iránymutatásával, segítségével. Nem minden formáció állt meg az ismertebb, népszerű daloknál: több zenekar is az egyik tagja által írt művet dolgozott fel, s mutatta be a közösség előtt.

Az előadások mindegyikét vastaps kísérte, ami a zenészek számára mindenképpen fontos visszajelzés: az egy hetes megfeszített munka, tanulási folyamat nem eredmény nélküli.

Viszont azt is le kell szögezni, hogy a tábor folyamán tanultakat tovább kell adni, hogy a résztvevők saját közösségei is tanulhassanak, gyarapodhassanak ezáltal. A koncert utolsó blokkjában a tagokból összeállt kórust hallgathatta meg a közönség.

Azok, akik idén első alkalommal vettek részt a táborban, elbeszélésük szerint sokat kaptak mind a tanároktól, de egymástól is. Barátságok, ismeretségek születtek, amelyek a későbbi munkájukat, szolgálatukat is segíteni, gazdagítani tudják a jövőben. Számukra a magánórák lehetősége a keresztény könnyűzene műfajában egy nagyon távoli, ismeretlen lehetőség volt – eddig –, ám most már ők is bátrabban tudnak majd kiállni a templomi környezetben, s adott esetben később akár egy szentmisén vezetni a zenei szolgálatot.

Bár a tábor csúcspontjának a szombat délutáni koncertet mondhatjuk, mégis ki kell emelni az augusztus 20-i, vasárnapi szentmisén való részvételt a balatonboglári templomban, ahol ülőhelyet egyáltalán nem, de még állóhelyet sem lehetett találni ezen a vasárnapon. Az ünnepen a helyi lakosok, az itt üdülő családok is ízelítőt kaptak a KAZETTA-tábor munkájából, mivel a zenei szolgálatot ezúttal az egyik tábori résztvevőkből álló csapat, a Budaörsi Antiochia közösség vendégzenészekkel is kiegészült zenekara vállalta el. A szentmise végén Vajda Gábor plébános atya megáldotta az új kenyeret, s végezetül közösen énekelték el a magyar Himnuszt. Kora délutánra a tábor területe már teljesen kiürült, ki-ki hazament, vagy úton hazafelé még kihasználta a jó idő és a Balaton ajándékát.

A résztvevők egyhangúlag hálásak a tábort idén is megszervezőknek, Csanády Lőrincnek és Marcell Mártonnak, s nem utolsó sorban az MKPK Ifjúsági Bizottságának, hogy lehetővé tették számukra ezt az egy hetes, színvonalas zenei képzést.

Szöveg és fotók: Nagy Lajosné Katalin

Magyar Kurír