Végső búcsút vettek Borsos József pálos szerzetestől Márianosztrán

A gyászszertartást Marton Zsolt váci megyéspüspök vezette, a búcsúztatót Puskás Antal tartományfőnök mondta. Szavai szerint József atya élete példa volt az Isten iránti odaadásra és a Krisztus-központú szolgálatra, mely egész papi és szerzetesi küldetését jellemezte.

Burikné Moóri Tamara, Márianosztra polgármestere is méltatta József atyát, kiemelve a közösségért végzett fáradhatatlan szolgálatát.

A temetési szertartást követően Boldog Özséb tiszteletére ünnepi szentmisét mutatott be Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök a pálos rendi és az egyházmegyés papok koncelebrálásával.

A szentbeszédet Bíró László püspök mondta. A hit, hűség és közösség erejét hangsúlyozta, és párhuzamot vont Boldog Özséb és József atya élete között.

Az ünnepi liturgia végén a pálos konfráterek közösen elmondott imában újították meg fogadalmukat, ezzel kifejezve mély lelki kapcsolódásukat a rendhez, valamint annak szellemi örökségéhez.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

