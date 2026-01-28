Végső búcsút vettek Borsos József pálos szerzetestől Márianosztrán

Megszentelt élet – 2026. január 28., szerda | 17:35
Január 21-én 10.30-kor vett végső búcsút Borsos János József atyától a pálos szerzetesközösség, a rokonság, a Váci Egyházmegye és a hívek. A temetési szertartás a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya-bazilikában volt, ahol a jelenlévők együtt emlékeztek József atyára.

A gyászszertartást Marton Zsolt váci megyéspüspök vezette, a búcsúztatót Puskás Antal tartományfőnök mondta. Szavai szerint József atya élete példa volt az Isten iránti odaadásra és a Krisztus-központú szolgálatra, mely egész papi és szerzetesi küldetését jellemezte.

Burikné Moóri Tamara, Márianosztra polgármestere is méltatta József atyát, kiemelve a közösségért végzett fáradhatatlan szolgálatát.

A temetési szertartást követően Boldog Özséb tiszteletére ünnepi szentmisét mutatott be Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök a pálos rendi és az egyházmegyés papok koncelebrálásával.

A szentbeszédet Bíró László püspök mondta. A hit, hűség és közösség erejét hangsúlyozta, és párhuzamot vont Boldog Özséb és József atya élete között.

Az ünnepi liturgia végén a pálos konfráterek közösen elmondott imában újították meg fogadalmukat, ezzel kifejezve mély lelki kapcsolódásukat a rendhez, valamint annak szellemi örökségéhez.

